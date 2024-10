Is Generatie Z wel zo digiminded als we denken?

Generatie Z wordt ook wel de digitale generatie genoemd. De iGeneratie, Digitale Natives en Screenagers zijn termen die voorbij komen. Deze generatie geboren tussen 2001 en 2015 kent geen wereld zonder televisie, internet en mobiele apparaten. Maar hoe digiminded zijn ze? Hoe kijken ze naar technologie? Hoe leren ze het liefste? En zijn ze nou lui of juist niet?

Miriam Boer, Innovatiemanager in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, is expert op het thema generaties en veelgevraagd spreker op dit thema. Zij is al 15 jaar bezig met het thema generaties. “Ik merk dat ik het heel leuk vind om met jongeren te werken en geïnspireerd raak van hoe anders ze denken”, vertelt Boer in een interview in ICT&health 5. “En ik vind het leuk om een brugfunctie te vervullen tussen hen en andere generaties: ik kan hun kwaliteiten heel erg waarderen, maar kan ook zien waar ze nog hulp nodig hebben.”

Generaties in de zorg

Zorgprofessionals in Nederland zijn gemiddeld goed vertegenwoordigd in de leeftijdscategorie tussen de 48 en 58 jaar: Generatie X of de pragmatische generatie. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Boer hierover: “Generatie X, dat zijn harde werkers die veel uren werken met stiptheid en discipline. De pragmaten werken nog steeds hard, maar zijn wat losser. Die vinden ook plezier belangrijk, dus ‘work hard play hard’."



Generatie Z zijn zeker ook harde werkers, maar willen behalve hard werken nog andere dingen doen. Het is nodig om brood op de plank te krijgen en die zekerheid vinden ze belangrijk. Maar het moet vooral ook leuk blijven en te combineren zijn met hun sociale leven, stelt Boer. "Ze zijn minder loyaal aan werkgevers dan generatie X bijvoorbeeld. Jongere medewerkers zijn vooral trouw aan hun eigen ontwikkeling en aan hun teamgenoten.”

Zijn jongeren ook digivaardiger?

Gen Z komt al vanaf jongs af aan met heel veel met social media en technologie in aanraking. Ze konden eerder swipen dan lopen, lees je vaak. Dit geeft hen een voorsprong in hun digitale vaardigheden, waardoor ze veel intuïtiever met systemen zoals HiX of een ander EPD om kunnen gaan. Ze navigeren dus wel echt makkelijker in deze digitale wereld, stelt Boer.



“Maar of ze echt heel digitaal vaardig zijn, hangt voor mij af van hun motivatie en de mate waarin ze getriggerd worden om dieper de inhoud in te gaan. Ik vind bijvoorbeeld dat ze in het onderwijs niet voldoende getriggerd en gemotiveerd worden. En ook in het zorgwerk is er nog weinig ruimte voor jongeren om echt mee te denken en het anders te mogen doen. Het bedrijfsleven doet dat beter. Ik denk dat je kunt stellen dat de digitale vaardigheden van jongeren best wel een tandje dieper zou mogen en dat er meer ruimte moet komen om te zorgen dat we optimaal gebruik kunnen gaan maken van deze tech-savvy generatie.”

Meer begrip

Hoe verkleinen we de verschillen en komen we tot meer begrip? Hoe zorgen we dat we meer uit Generatie Z gaan halen? Het belangrijkste volgens Boer is over je eigen oordelen en aannames heen stappen en in gesprek gaan met jongere generaties en andersom. “Probeer te begrijpen waar ze vandaan komen, in welke wereld ze zijn opgegroeid en verken hoe je aanvullend kan zijn op elkaar.”

