E-learning voor progressieve oogziektes ontwikkeld

Voor ouders wiens kind de diagnose krijgt van een progressieve oogziekte is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk weten wat er precies aan de hand is, wat de prognose is en hoe zij en hun kind daarmee om moeten gaan. Daarvoor heeft Bartiméus nu een nieuwe e-learning, ‘Psycho-educatieprogramma voor ouders: Samen Vooruitkijken’, ontwikkeld. Hiermee kunnen ouders zich informeren over de oogziekte van hun kind en leren hoe ze hierover met hun kind in gesprek kunnen gaan.

De e-learning is onderdeel van het bredere aanbod van e-health diensten van Bartiméus, waar e-health sinds 2022 een vaste plek heeft in het zorgaanbod. “Onze medewerkers beschikken over ontzettend veel expertise, en met e-learnings kunnen we deze kennis laagdrempelig aanbieden aan onze cliënten”, zegt innovatiestrateeg Lianne Schumacher.

Informatievoorziening bij oogziektes

Informatievoorziening voor (progressieve) oogziektes is een onderwerp waar ook bij het Oogziekenhuis Rotterdam al enkele jaren veel aandacht aan besteed wordt. Zo werd daar tijdens de coronaperiode gewerkt aan de digitalisering van de patiëntenfolders. Na een bezoek kunnen die folders sinds de herfst van 2020 al online, via de website, worden ingezien. Ook bestaat de mogelijkheid voor patiënten van het Oogziekenhuis om ze per e-mail te ontvangen.

Bartiméus heeft naast de e-learning ‘Psycho-educatie voor ouders’ haar digitale aanbod nog verder uitgebreid, zowel met meer e-learnings als andere vormen van ondersteuning. Cliënten kunnen ook gebruikmaken van beeldbellen, podcasts beluisteren en deelnemen aan online groepsbijeenkomsten.

Blended learning aanbod

Daarnaast biedt Bartiméus combinaties van digitaal en fysiek leren aan, ook wel blended learning genoemd. Blended learning biedt flexibiliteit, maakt leren toegankelijker en zorgt voor een betere kennisoverdracht door de combinatie van theorie en praktijk. In onderstaande videoanimatie wordt uitgelegd hoe e-health bij Bartiméus ingezet wordt.

Bij Bartiméus, dé expertise organisatie voor alle mensen die slechtziend of blind zijn, wordt e-health breed ingezet.

“Tijdens de corona-periode leerde Nederland massaal om online te werken, leren en elkaar te ontmoeten. Ook voor onze doelgroep blijken online trainingen en ontmoetingen voordelen te hebben, zoals geen stress om te reizen naar een bijeenkomst en extra mogelijkheden om lotgenoten te ontmoeten die verspreid over het hele land wonen. Daarom bieden we nu een deel van onze groepstrainingen online aan en breiden we dit aanbod steeds verder uit”, vertelt Lianne.