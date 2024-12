Patient Journey App helpt COPD-patiënten met veel klachten

De COPD-patiënten van het Anna Ziekenhuis die veel klachten hebben, kunnen voortaan gebruikt maken van de Patient Journey App (PJA). In de app vinden ze allerlei informatie over hun ziekte en kunnen ze vragenlijsten invullen. Ook moet het lichaamsgewicht vier keer per jaar worden ingevoerd in de app. De antwoorden op de vragenlijsten worden gemonitord door de longverpleegkundige. Als de verpleegkundige een (te grote) afwijking ziet, neemt deze contact op met de patiënt zodat op tijd kan worden ingegrepen.

Over het algemeen bezoeken patiënten de longpoli voor hun gebruikelijke, reguliere consult. Het komt vaak voor dat de situatie van de patiënt dan stabiel is. “Met de PJA kunnen we de patiënten beter volgen en zorgen dat we ze op de poli zien als het nódig is. En niet omdat het weer tijd is voor een consult”, vertelt longverpleegkundige Carlijn van den Hurk over de meerwaarde van de app.

Actieplan bij longaanval

Door de informatie-uitwisseling via de app, is het polibezoek effectiever. Omdat de waarden regelmatig worden gemonitord, is duidelijk in beeld wat er tussen twee consulten gebeurt. De app draagt dus bij aan zorg op maat. De app is volgens Van den Hurk aanvullend op de consulten met de longarts of de longverpleegkundige.

In de app kunnen patiënten veel informatie over hun ziekte vinden. Er staat bijvoorbeeld in wat je moet doen als de klachten erger worden. Daarbij zit ook een actieplan dat kan worden geraadpleegd bij een longaanval. Ook is er in de app informatie over voeding en beweging te vinden. Van den Hurk vertelt dat in de app ook filmpjes zitten waarin ze zelf als zorgverleners van het Anna Ziekenhuis informatie en voorlichting geven. Volgens haar maakt dat de app extra persoonlijk. Niet iedere patiënt krijgt meteen de app. Er wordt eerst gekeken voor wie de app echt een helpende hand zal zijn. Die patiënten krijgen ook uitleg en begeleiding bij het gebruik van de app.

eHealth bij COPD

Bij het LUMC voert promovendus Atena Mahboubian momenteel een onderzoek uit naar de inzet van eHealth om longaanvallen bij COPD vroeger te herkennen zodat deze kunnen worden voorkomen. Het LUMC ontving hiervoor 600.000 euro subsidie van de Europese Commissie (Horizon-EIC Pathfinder). Binnen het project wordt een real-time thuismonitoring oplossing ontwikkeld. Doel is om daarvoor een apparaat te gebruiken dat biomarkers voor een longaanval in ademlucht kan herkennen nog voordat er klachten zijn.

Eerder dit jaar, tijdens de eerste editie van de ICT&health World Conference, sprak longarts en onderzoeker in het MUMC+, Sami Simons, over de ontwikkeling van een app die een COPD-aanval kan voorspellen op basis van veranderingen in de stem van een patiënt. Om zijn theorie te kunnen bewijzen startte hij het SPEAK (Speaking up to dEtect lung Attacks) onderzoek. “Met de app hopen we de variaties in de dagelijkse ziektelast te verminderen en een longaanval te voorkomen of in elk geval de scherpe randjes ervan af te nemen. Om dat te kunnen doen, analyseert de app de stem van de patiënt. Deze moet de app daarvoor elke dag inspreken. De patiënt wordt daaraan herinnerd door de app.”