Sneller aan de slag in de ggz met e-health

Dimence Groep, een ggz-organisatie in Oost-Nederland voor mentale gezondheid en welzijn, werkt al ruim een decennium samen met Minddistrict om met e-health de ggz te verbeteren. Door de integratie van de e-healthmodules van Minddistrict krijgen de cliënten van Dimence Groep meer regie over hun zorgproces en kunnen zorgprocessen efficiënter worden ingericht. René Rust, Hoofd Digitalisering bij Dimence Groep, vertelt samen met Ines de Graaf van Minddistrict over de succesvolle samenwerking tussen beide organisaties.

Dimence Groep bestaat uit meerdere stichtingen, die werken met eigen cliëntportalen. Binnen de stichtingen van Dimence Groep is het cliëntportaal van Mindfit het meest ingericht op het leveren van e-health via Minddistrict. De lessen die bij Mindfit geleerd worden, past Dimence Groep vervolgens toe bij de andere stichtingen.



“Om mensen aan de slag te krijgen met hun geestelijke gezondheid is meer nodig dan een cliëntportaal dat als digitale kijkdoos functioneert”, vertelt Rust. “Mensen moeten actief betrokken worden bij hun klantreis en e-health biedt daar mooie mogelijkheden toe. Door e-health vanaf het begin van het zorgproces te stimuleren, worden digitale behandelingen aantrekkelijker.”

Integratie

Voor een zo goed mogelijke gebruikservaring integreert Dimence Groep de modules van Minddistrict via Application Programming Interfaces (API’s) in hun cliëntportaal, vervolgt Rust: “API’s zijn technische bouwsteentjes waarmee men informatie uit applicaties met elkaar kan laten praten. Door met API’s te werken kunnen we voor elke nieuwe cliënt bij Minddistrict uitvragen welke modules daar klaarstaan, om deze modules vervolgens automatisch te tonen op de startpagina van het cliëntportaal. De cliënt blijft gewoon in het portaal en hoeft geen uitstap te maken naar externe websites of platformen.”



Minddistrict heeft volgens Rust veel oog voor integratievraagstukken zoals die van Dimence Groep. De integratie van de Minddistrict-modules in het cliëntplatform zorgt ervoor dat cliënten het beste uit beide werelden halen, zonder in te leveren op gebruiksgemak. “Een bijkomend voordeel is dat we cliënten beter kunnen volgen in hun zorgproces, van verwijzing tot de start van de behandeling. Wanneer een cliënt te lang wacht op zorg, gaan er in ons systeem belletjes rinkelen en weten wij dat we actie moeten ondernemen. Hierdoor hebben we meer grip op de instroom van cliënten en de wachtlijst.”



De Graaf beaamt de soepele integratie. “Dimence Groep is een voorloper op het gebied van de integratie van onze modules. De energie die zij hebben gestoken in het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk platform loont en dit zie je terug in de gebruikscijfers. Het integreren van de modules onderstreept het gemeenschappelijke doel van Dimence Groep en Minddistrict: het zo goed mogelijk helpen van de cliënt.”

Weg van vrijblijvendheid

Voorheen was het gebruik van e-health in veel organisaties ook redelijk vrijblijvend, waardoor het vaak niet van de grond kwam. Daar begint nu langzaamaan verandering in te komen, ziet De Graaf, maar dat neemt niet weg dat behandelaren weinig tijd hebben voor e-health en er dus echt de meerwaarde van in moeten zien. “En meerwaarde van e-health is er genoeg. Zo maakt e-health het werk van de zorgprofessional efficiënter en kan het de betrokkenheid van de cliënt bij de behandeling verhogen, vooral wanneer de behandelaar er zelf ook enthousiast over is. De instelling van de zorgprofessional is dus essentieel.”

