On-demand behandelmodel kan ggz transformeren

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland staat voor een grote transformatie. Lange wachttijden, overvolle behandeltrajecten en stijgende kosten maken het zoeken naar innovatieve oplossingen noodzakelijk. Thubble, een moderne ggz-instelling en onderdeel van Dimence Groep, wil met haar on-demand behandelmodel een concrete aanpak bieden om de ggz van binnenuit te vernieuwen.



Het model - door Thubble-oprichtster Fennie Wiepkema losjes geïnspireerd op het Improving Access to Psychological Therapies (IAPT-)model uit het VK - combineert waardegedreven zorg met technologische innovatie. Niet met het doel op zich om technologie onderdeel te maken van een behandeling, maar om op schaal impact te maken. Door de cliënt centraal te stellen en te werken met korte doelgerichte behandelblokken, ontstaat een flexibel en voorspelbaar systeem dat zowel kwaliteit als kostenefficiëntie waarborgt.

Werken aan mentale gezondheid

In de visie van Thubble is het volgens Wiepkema vanzelfsprekender dat je doorlopend werkt aan je mentale gezondheid zonder dat je altijd naar een behandelafspraak met een psycholoog gaat. “Wij vinden het belangrijk dat cliënten in onze behandelservice ervaren dat de behandeling volledig aansluit op hun behoeften en hen centraal stelt met persoonlijke interventies.

Bij de totstandkoming van Thubble’s behandelmodel was het dan ook een vereiste om minimaal dezelfde kwaliteit leveren als treatment as usual. Vanuit die overtuiging heeft de organisatie à la design thinking en vanuit lived experience by design (wat betekent dat je (oud-)cliënten vanaf het ontwerp betrekt, red.) een model ontwikkeld waarin een cliënt en behandelaar vaker met elkaar in contact staan en een cliënt tussen behandelafspraken in, wordt gestimuleerd te werken aan herstel. Wiepkema: "Juist dit laatste maakt dat behandelingen bij ons ruimschoots korter zijn, zelfs voor cliënten die specialistische ggz nodig heeft.”

Ander soort bedrijfsvoering

Thubble wil zich ook onderscheiden met een andere manier van bedrijfsvoering, onderstreept Wiepkema. “We sturen op een diverse set aan KPI’s. Zo hebben we niet alleen gekeken naar hoe we de behandeling op een moderne manier kunnen aanbieden, we hebben ook meteen gezegd dat we alles wat we doen cijfermatig willen kunnen doormeten. Zo zijn er KPI’s tot stand gekomen die we hebben ondergebracht in onze ‘driehoek van impact’. Alles wat we doen, of het nu gaat om behandelen of om verbeteren van onze processen, wordt langs de lat gelegd van die driehoek. We toetsen aan de hand van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie of we bezig zijn met het juiste.”



Deze manier van werken stelt Thubble in staat om de verschillende belangen die een cliënt, behandelaar of de organisatie heeft met elkaar te verbinden. In de praktijk betekent het volgens Wiepkema bijvoorbeeld dat niet over- of onderbehandelen wordt, inzichtelijk is wat de in-, door- en uitstroom is en er tijdig geacteerd wordt als er wachtrijen dreigen te ontstaan.

Model op schaal toetsen

De afgelopen vijf jaar heeft Thubble waardevolle inzichten in de praktijk opgedaan en staat de organisatie daarom aan de vooravond om samen met Dimence Groep en ggz-partners Arkin en Pro Persona het model op schaal te toetsen. Afgelopen september is de Snelle Toets door verzekeraars Zilveren Kruis en Menzis goedgekeurd en wordt er de komende tijd gewerkt aan het Transformatieplan.



“Het belangrijkste doel is dat we met elkaar een duurzame transformatie realiseren in de ggz”, stelt Wiepkema. “Dat gaat wat ons betreft veel verder dan de inzet van digitale middelen in een behandeling of aan de hand van AI verbeteringen doorvoeren. Dat zien onze partners gelukkig ook zo en daarbij gaat het niet om alleen Thubble: het gaat erom dat we met elkaar het behandelmodel op schaal toetsen om van practice-based evidence naar evidence based practice te komen.”

