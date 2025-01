Richtlijnen interventiepreventie, SZE in het UMCG, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de nieuwe richtlijnendatabase interventiepreventie van het SRI, een nieuwe geavanceerde MRI-scanner in het OLVG en de activiteiten tijdens de Slimme Zorg Estafette (SZE) in het UMCG.

Richtlijnendatabase interventiepreventie

Binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) werken negen partijen, waaronder de Federatie Medisch Specialisten, samen aan de ontwikkeling en het onderhoud van infectieprecentie voor de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de openbare gezondheidszorg.

Die richtlijnen waren altijd al te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Sinds medio januari zijn ze ook ontsloten via de Richtlijnendatabase. Daar kunnen medisch specialisten de startpagina van deze richtlijnen vinden en dan doorklikken naar de volledige richtlijn op de SRI-website. In de database zijn op dit moment de volgende SRI-richtlijnen opgenomen: Persoonlijke beschermingsmiddelen, BRMO, MRSA en Isolatie.

Nieuwe MRI voor OLVG

Sinds enkele weken beschikt de afdeling Radiologie op de locatie West van het OLVG over een nieuwe MRI-scanner. Deze is een stuk geavanceerder en biedt daardoor nieuwe opties waarmee nog nauwkeurigere diagnoses en behandelingen mogelijk zijn. Voor patiënten is de nieuwe MRI-scanner ook een stuk comfortabeler omdat scans sneller gemaakt kunnen worden en patiënten minder tijd in de MRI hoeven door te brengen.

Met de nieuwe MRI-scanner kunnen niet alleen meer gedetailleerde beelden van de hersenen, hart en bloedvaten gemaakt worden, maar hij is ook geschikt voor het waarnemen van de activiteit van het hart, tumoren beter opsporen en nog veel meer. Hierdoor wordt het makkelijker om erg nauwkeurig diagnoses te stellen. De komst van de nieuwe 1.5 Tesla MRI is voor het OLVG een belangrijke volgende stap in de missie om patiënten de best mogelijke zorg te bieden.

Zorgrobots, AI en eHealth ervaren

Tijdens de Slimme Zorg Estafette kunnen patiënten en andere bezoekers van het UMCG op 3 februari, van 11u30 tot 13u30 kennismaken met zorgrobots in de Fonteinpatio en vragen stellen aan de aanwezige experts en onderzoekers. Voor 6 februari staan een aantal presentaties van zorginnovaties gepland waar het publiek bij aanwezig kan zijn.

Het UMCG raadt bezoekers vooral ook aan om de presentatie over generatieve AI in het ziekenhuis, op 6 februari om 15u00 in de Ronde Zaal, bij te wonen. Hier kun je ontdekken hoe AI al gebruikt wordt in het ziekenhuis. Onderzoekers en zorgverleners laten dat zien en vertellen hierover. Aanmelden kan hier.

