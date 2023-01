Europese call innovatief onderzoek hart- en vaatziekten opengesteld

Volgens de wetenschapsfinancierder heeft deze eerste call geïnitieerd door ERA4Health als onderwerp: ‘Research targeting development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular disease (CARDINNOV)’. De twee subthema’s binnen de CARDINNOV-call zijn: Herstel en/of regeneratie van het hart en/of de bloedvaten, en Chronisch hartfalen en boezemfibrilleren. Belangstellende partijen kunnen zich tot 7 februari aanmelden, een uitgewerkt voorstel voor hun onderzoek moet uiterlijk 15 juni ingediend zijn.

2,7 miljoen euro voor onderzoek

Nederland telt volgens de NWO zo’n 1,5 miljoen mensen met chronische hart- en vaatziekten (cardiovasculaire ziekten). Onder deze aandoeningen die het hart en/of de bloedvaten treffen, vallen onder meer andere een hartinfarct, beroerte, longembolie en trombose. Hart- en vaatziekten kunnen al op verschillende manieren behandeld worden, maar de ERA4Health call CARDINNOV moet leiden tot nieuwe, innovatieve behandelingen. Het budget van deze begin december 2022 aangekondigde call is afkomstig van NWO en de Nederlandse Hartstichting en bedraagt 2,7 miljoen euro.

ERA4Health is een Europees Partnerschap in het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie. Het partnerschap heeft tot doel om gedurende zeven jaar internationaal onderzoek te financieren op het gebied van hart- en vaatziekten, nanogeneeskunde en voeding, gezondheid en preventie. Het Europese onderzoeksprogramma is een gecombineerd vervolg op ERA-CVD, EuroNanoMed en Healthy Diet for a Healthy Life. Vanuit Nederland zijn NWO en ZonMw bij ERA4Health betrokken.

Europabrede call

Het partnerschap brengt universiteiten en overige kennisinstellingen samen uit een reeks Europese landen: België, Frankrijk, Israël, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Taiwan en Turkije. Bij elk voorstel dienen minstens drie en maximaal vijf partners betrokken te zijn uit genoemde landen. Het maximum aantal partners kan worden uitgebreid tot zes of zeven, mits deze extra partners uit Litouwen, Portugal, Roemenië en/of Turkije komen.

De Europese co‐funded partnerschappen zijn onderdeel van Horizon Europe, het Europese programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027). De partnerschappen richten zich op complexe maatschappelijke uitdagingen en zijn gericht op daadwerkelijke impact, aldus de NWO. De calls die voortkomen uit de Europese partnerschappen, moeten leiden tot thematisch onderzoek verbonden met de missies in het Kennis en Innovatieconvenant en de routes van de Nationale Wetenschapsagenda.