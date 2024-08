Hackathons stimuleren verbetering van databeschikbaarheid

Hackathons worden steeds vaker ingezet om tot nieuwe digitale zorginitiatieven te komen. Zo presenteerden op 14 juni de vier topteams van de IBD data hackathon (deelnemers van DataHub Maastricht, Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+, Zuyderland, Nictiz, Health-RI, VZVZ, UMCG, Santeon en RSO Zuid-Limburg) hun resultaten en takeaways aan elkaar.



Dit Nederlandse initiatief is volgens de initiatiefnemers een goed voorbeeld van hoe de zorg databeschikbaarheid regionaal, nationaal en internationaal kan verbeteren aan de hand van een bestaande use case: Inflammatory Bowel Disease (IBD). Over hun ervaringen vertellen zij meer in ICT&health editie 4.



Tijdens het initiatief van Pascal Suppers, Igor Schoonbrood en Marieke Pierik ten behoeve van alle (IBD-)patiënten en burgers, werkten de 49 deelnemers vier dagen geconcentreerd aan de use case IBD, waarbij Zibs, FHIR, openEHR en OMOP werden gecombineerd. Medio september wordt het rapport met alle resultaten gepresenteerd aan CIO Bianca Rouwenhorst van het ministerie van VWS. Dit rapport zal dan ook beschikbaar zijn voor alle geïnteresseerden.

Voorbereiding en resultaten

Als voorbereiding op de hackathon werden de deelnemende partijen geconfronteerd met vier vragen:

Welke doelstellingen hebben de zorgverleners? Hoe regelen we de governance in? Is Zibs transitie mogelijk richting openEHR, FHIR en OMOP? Is een transparante en werkbare samenwerking haalbaar met deelnemers RSO Zuid-Limburg, CumuluZ, Health-RI, Zuyderland, VZVZ, UMCG, Nictiz en Santeon.

Hiermee werd de scope afgegrendeld. De technische mensen werden vervolgens nauw betrokken bij alle overleggen en kregen zodoende veel context mee. Bepaalde vragen werden doeltreffend beantwoord op basis van de brede gedeelde kennis vanuit de perspectieven van de verschillende disciplines.



De resultaten van de hackathon worden momenteel nog verwerkt en zullen worden aangeboden aan Bianca Rouwenhorst van het Ministerie van VWS. Vervolgens zal een vervolgafspraak met Nictiz worden gepland en verwachten Suppers en Schoonbrood na de vakantieperiode in de vorm van een rapport met de resultaten publiekelijk te maken.

Gezamenlijk doel

De hackathon leverde volgens de initiatiefnemers een unieke ervaring op, vertelt Schoonbrood: “Het was geweldig om met een zo grote gemêleerde groep specialisten, vanuit de verschillende organisaties en disciplines, geconcentreerd te werken aan een gezamenlijk doel. Het was ook goed de deelnemers vier dagen lang uit hun dagelijkse beslommeringen naar Maastricht te halen zodat ze zich goed konden focussen op de vraagstukken.”



Suppers vult aan: ”We hebben heel snel een goed netwerk gebouwd en er werd gefocust bilateraal gewerkt, over alle organisaties heen. En een positief gevolg is dat deze korte lijnen er nu liggen en in de toekomst de samenwerking veel efficiënter en effectiever zal zijn. Door met meerdere organisaties deze hackathon samen te doorlopen wordt ook het ‘not invented here syndroom’ voorkomen.”



Lees het hele artikel in ICT&health editie 4, die op 23 augustus verschijnt.