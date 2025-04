Meer data delen voor inzicht in capaciteit in acute zorg

Om de acute zorg voor patiënten toegankelijk te houden, is het belangrijk om informatie te delen over het aantal beschikbare beden en plekken. Op die manier komt er goed inzicht in de drukte in de acute zorg of waar er juist een zorgverlener beschikbaar is. Gisteren tekende het ministerie van VWS met onder meer de ouderen- en thuiszorgbranceorganisatie ActiZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en ander zorgpartijen hiervoor een bestuurlijk akkoord.

Minister Fleur Agema: “De realiteit is dat we de komende jaren elke plek, elke medewerker en elk bed nodig hebben om de acute zorg in Nederland op peil te houden. Ik ben blij dat onze zorgpartners zich samen inspannen om beter inzicht te krijgen waar er voor patiënten plekken zijn om goede acute zorg te krijgen.”

Andere ondertekenaars van het akkoord zijn: Ambulancezorg Nederland (AZN), branchevereniging eerstelijnszorg InEen, Landelijk Netwerk Acute Zorg, de Nederlandse ggz, Nederlandse Federatie Universitaire Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

LPZ-app

De organisaties die zorgaanbieders vertegenwoordigen gaan onderdeel uitmaken van de Stichting Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) en beheren de applicatie hiervan. In deze LPZ-app wordt nu al informatie gedeeld zoals de drukte op de spoedeisende hulp en in de geboortezorg. Door het akkoord dat gisteren is gesloten, is afgesproken dit inzicht in de capaciteit ook mogelijk wordt in de ambulancezorg, de huisartsenspoedzorg, acute verpleging & verzorging en de acute ggz.

De afspraken zijn een belangrijke basis voor een beter zorgaanbod en een betere spreiding van patiënten door zorgverleners. Goed inzicht in de beschikbaarheid van bedden en plekken helpt zorgverleners ook bij het toewijzen van de vervolgstappen in de zorgverlening op het juiste moment. Via de zorgcoördinatie kunnen schaarse middelen en specifieke kennis optimaal worden ingezet zodat zorgverleners hun tijd zo goed mogelijk kunnen besteden. Daardoor ontstaat er een betere verdeling van zorg en is er ook meer werkplezier.

Onderzoek bruikbare data

Voordat er meer informatie over beschikbare ruimte in de acute zorg kan worden gedeeld, gaan de organisaties eerst hiermee experimenteren. In deze proef onderzoeken ze hoe ze de data zo kunnen aanpassen dat iedereen het kan gebruiken en ook echt gaan bijdragen aan een verbetering van het zorgproces. Als alle informatie uit de proef betrouwbaar en bruikbaar is, wordt het daarna ingezet. Automatische aanlevering van data is daarbij het uitgangspunt, zodat extra administratielast wordt voorkomen. Nictiz heeft daartoe de informatiestandaard Acute Zorg in eind vorig jaar aangepast.

De nieuwe bètaversies van de berichten Spoedsamenvatting (voorheen: Professionele Samenvatting) en de Rapportage verleende zorg zijn beschikbaar om te testen in de informatiesystemen van Huisarts, Ambulance, Spoedeisende hulp en Meldkamer. De aanpassing van de informatiestandaard moet leiden tot een betere databeschikbaarheid in de zorg.