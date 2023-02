Kort zorgnieuws: VR-brillen Reinier de Graaf; Comeback Wendy bij Omring, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de inzet van VR-brillen die patiënten van het Reinier de Graaf helpen te ontspannen en de comeback van chatbot Wendy bij Omring. Verder ook nog kort zorgnieuws over het verpleegkundig platform van MCL en een nieuw bestuurslid bij Anna Zorggroep.

VR-brillen leiden patiënten af

Virtual en Augmented Reality dringt tot meer ziekenhuizen door. Niet alleen bij de zorgprofessionals, bijvoorbeeld voor training of op afstand meekijken met collegae, maar ook op de poli’s bij patiënten. Zo zet het Reinier de Graaf VR-brillen in om patiënten af te leiden en ontspannen die kampen met pijn, stress of angst.

“We kunnen patiënten op deze manier iets extra’s aanbieden zonder medicatie. Dankzij de VR-bril kunnen sommige patiënten beter ontspannen wanneer zij in het ziekenhuis liggen of tijdens medische handelingen. Je bent even in een andere wereld. Met de bril op kun je bijvoorbeeld door de natuur wandelen of zwemmen met dolfijnen. Terwijl je in het ziekenhuis ligt, loop je door het bos en hoor je de vogels fluiten”, vertelt pijnconsulent Coleta van de Graaf.

Wendy maakt comeback bij Omring

Tijdens de coronapandemie introduceerde Omring de chatbot, of Digital Human, Wendy. Zij kon toen veel mensen helpen met up-to-date informatie over de coronamaatregelen. Ook beantwoordde Wendy de meest voorkomende vragen. Na de coronapandemie werd Wendy ‘op non-actief gezet, maar nu maakt ze een comeback bij de zorginstelling.

Nu helpt Wendy bezoekers van de website op weg door informatie over vrijwilligerswerk en mantelzorg te geven, onder andere door het snel en innovatief antwoorden te geven. Wendy zit nog in haar proeftijd, of beter gezegd in haar testfase. Het kan dus gebeuren dat ze de vragen van bezoekers nog niet meteen allemaal begrijpt, maar Wendy leert snel. In de loop van de tijd zal ze daarom steeds meer kunnen.

Verpleegkundig platform MCL

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft een verpleegkundig platform gelanceerd om de stem van verpleegkundigen te versterken. Het platform richt zich op de verpleegkundige beroepsontwikkeling en uitoefening van het verpleegkundig werk. Elke verpleegafdeling en polikliniek van het ziekenhuis is in het platform vertegenwoordigd. Elke maand schakelen de deelnemers de verpleegkundige adviesraad (VAR) van het MCL.

“We hechten veel waarde aan de stem van onze verpleegkundigen. De vorming van dit platform is een mooie vervolgstap en zorgt ervoor dat de grootste beroepsgroep in ons ziekenhuis, die nauw betrokken is bij de zorg rondom de patiënt, via de VAR nu meningen en ervaringen nog beter kan delen. Daar kunnen we als ziekenhuis uiteindelijk weer van profiteren”, aldus Patrick Vink, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Nieuw bestuurslid Anna Zorggroep

Op 1 april (geen grap) zal Astrid van der Put – van der Vlugt toetreden tot de raad van bestuur van de Anna Zorggroep. Ze is de opvolger van Marianne Acampo op die per 1 december 2022 vertrok en tijdelijk wordt vervangen door Erik-Jan Borgmeijer.

“De breedte van de Anna Zorggroep spreekt mij enorm aan. Het Anna is niet alleen een ziekenhuis, maar biedt ook ouderenzorg en heeft een ambitieus medisch sportgezondheidscentrum. Wat het Anna ook bijzonder maakt is de persoonlijke manier waarop iedereen met patiënten, cliënten en elkaar omgaat, wat terug te zien is in hoge waarderingscijfers van patiënten en cliënten”, aldus Anna.

