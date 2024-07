Digitaal meekijkconsult, medicijnvideo’s en meer

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het succes van het digitale meekijkconsult bij Ziekenhuis Rivierenland, een oproep van de KNMP voor apothekers die nieuwe medicijnvideo’s willen opnemen en het digitaal aanvragen van machtigingen voor inzage in patiëntendossiers bij het CWZ. Verder ook nog aandacht voor de aanstaande komst van twee nieuwe bestuursleden bij Nictiz.

1000e digitale meekijkconsult

Bij Ziekenhuis Rivierenland kunnen sinds begin dit jaar huisartsen van die regio een meekijkconsult aanvragen bij de internist, cardioloog, dermatoloog of oogarts. Begin juni is dit ook mogelijk voor de specialismen Geriatrie, Kindergeneeskunde, Longgeneeskunde, Neurologie, Revalidatie en Urologie. Later dit jaar worden nog meer specialismen toegevoegd.

Deze maand is bij Ziekenhuis Rivierenland het 1000e meekijkconsult aangevraagd door het Eerstelijns Centrum Tiel. “Het scheelt veel verwijzingen naar het ziekenhuis. Ik vertel de patiënt dat ik een digitaal consult bij de specialist in het ziekenhuis aanvraag. De patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis. Dat bespaart de patiënt tijd en reistijd. Via het Meekijkconsult krijgen we altijd snel een reactie. Ik blijf het Meekijkconsult dus zeker inzetten!”, aldus de huisarts van het 1000e meekijkconsult.

Nieuwe medicijnvideo’s

Voor de medicijnpagina op Apptheek.nl is de KNMP op zoek naar apothekers die voor de camera middels een autocue uitleg willen geven over medicijnen: van de werking tot en met waarschuwingen. Deze video’s bereiken maandelijks potentieel 1,6 miljoen bezoekers van de website.

De opnamedagen voor de nieuwe video’s staan gepland op 21, 22, 23 en 24 oktober. Geïnteresseerde apothekers kunnen zich tot 16 september aanmelden. Na aanmelding ontvangen apothekers een link naar de planningsagenda, waar zij een datum en tijdslot reserveren.

DigiD machtigingen MijnCWZ

Mensen die toegang moeten hebben tot het patiëntendossier van een naaste, kind of iemand anders waarvoor ze zorgen, kunnen hiervoor gemachtigd worden. Bij het CWZ moest zo’n machtiging tot voor kort op papier aangevraagd worden. Dat is sinds 1 juli veranderd. De machtiging kan nu digitaal aangevraagd worden, via DigiD Machtigen.

Goed om te weten is dat CWZ onlangs ook enkele wijzigingen heeft doorgevoerd in het patiëntenportaal. Zo staan de ‘uitslagen’ voortaan onder het kopje ‘dossier, ‘afspraken’ heten nu ‘agenda’ en ‘actielijsten’ zijn nu als ‘vragenlijsten’ terug te zien. In de agenda staan nu ook (ziekenhuis)opnames staan die al wel met de patiënt zijn besproken, maar nog moeten worden gepland. Verder gaat het CWZ later dit jaar aan de slag met een app van het portaal. Die zal uiterlijke begin 2025 beschikbaar komen.

Twee nieuwe bestuursleden bij Nictiz

Op 1 september zullen twee nieuwe leden toetreden tot de Raad van Toezicht van Nictiz: Jan van den Berg en Annelies Versteegden. Beiden zijn ervaren bestuurders die het zorgveld goed kennen.

“Nictiz heeft een mooie koers ingezet: betere gezondheid door betere informatie. En dat vanuit een sterkere positie en autoriteit. Het vraagt wat van een organisatie om dat samen met heel veel partners in het veld te realiseren. Graag lever ik daar een bijdrage aan vanuit mijn kennis en ervaring in het advies- en kennisveld, maar ook vanuit mijn ervaring als bestuurder van een zorgorganisatie. Uiteindelijk moet het leiden tot betere gezondheid door betere informatie en moet een en ander in de praktijk tot stand komen.” zegt Annelies Versteegden.

“Ik zie digitalisering van zorgdata als fundamenteel voor de duurzaamheid van onze gezondheidszorg en het sterker betrekken van de patiënt bij diens zorgreis. Ik vind het een voorrecht om Nictiz te dienen als toezichthouder,” aldus Jan van den Berg.

