VR-voorlichting voor zwangeren bij Geboortecentrum Zuyderland

Het Geboortecentrum van Zuyderland heeft sinds 1 juli op de locatie Heerlen de eerste Virtual Reality-voorlichtingsruimte (VR Cube) van Nederland. Hier kunnen aanstaande ouders zich op een unieke manier voorbereiden op de bevalling en het aanstaande ouderschap. De VR Cube is ontwikkeld in een samenwerking tussen de afdelingen Gynaecologie & Verloskunde en het Zuyderland Innovatielab.

Aanstaande ouders kunnen in de VR Cube met behulp van een virtual reality bril VR-video’s bekijken om zo inzicht te krijgen in de verschillende medische ingrepen die bij een bevalling mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een keizersnede, het toedienen van een ruggenprik of en algemene operatie. Ook kunnen zij in de VR Cube een virtuele rondleiding krijgen door het Geboortecentrum van het Zuyderland. Doel van de VR Cube is ouders op en realistische manier voor te lichten en voor te bereiden op de aanstaande bevalling en zo eventuele angsten en onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen.

Meerwaarde VR in medische voorlichting

De meerwaarde van virtual reality in de medische voorlichting is door onderzoek van het ziekenhuis al bewezen. Dat onderzoek toonde aan dat bijna negen op de tien (85%) van de zwangere vrouwen die een VR-video over een keizersnede zagen, zich beter voorbereid voelden op de bevalling dan vrouwen die een dergelijke video niet gezien hadden.

Met de introductie van de VR Cube zet het Zuyderland een volgende stap op weg naar nog hoogwaardigere en patiëntgerichte zorg. De VR-technologie biedt aanstaande ouders de mogelijkheid om goed geïnformeerde beslissingen te nemen tijdens hun zwangerschap en bevalling. Dit draagt bij aan een positievere ervaring en meer gemoedsrust voor de patiënten.

Ontspanning

Naast voorlichting wordt de VR Cube ook ingezet om zwangere vrouwen te trainen zich te ontspannen. Denk aan meditatie- en ademhalingsoefeningen. Zuyderland kiest voor een integrale benadering van zorg en welzijn en benadrukt zo het belang van zowel fysieke als mentale voorbereiding op de bevalling.

De inzet van virtual reality tijdens de zwangerschap is niet nieuw. In november 2022 startte de KNOV de pilot ‘VR bij Bevallingspijn’. Daar deden toen tien verloskundige praktijken aan mee. Doel was om te onderzoeken of met behulp van virtual reality de pijnscore tijdens een bevalling verlaagd kan worden. De pilot resulteerde in meerdere positieve ervaringen bij vrouwen. Eerder ontwikkelden gynaecoloog Martine Wassen en arts-assistent Anne-Claire Musters BirthCoach VR, een innovatief programma dat heeft bewezen angst en pijn tijdens de bevalling te verminderen.

De feestelijke opening van de VR Cube werd gehouden op 1 juli. Tijdens die bijeenkomst hebben diverse sprekers de voordelen en mogelijkheden van deze innovatieve ruimte toegelicht. Aanwezigen kregen bovendien de gelegenheid om de VR Cube zelf te ervaren en de impact van virtual reality in de zorg te ontdekken.