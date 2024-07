Digitale lab uitslagen, Monitor Digitale Zorg en bestuurswisselingen

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het digitaal beschikbaar maken van lab uitslagen in het St Jansdal, de online vragenlijst voor het jaarlijkse onderzoek naar de staat van digitale zorg in Nederland en een geüpdatete routekaart van VIPP Babyconnect. Verder ook nog aandacht voor twee bestuurlijke veranderingen bij Treant en het IJsselland Ziekenhuis.

Lab uitslagen digitaal

Patiënten die voor een labonderzoek bij Ziekenhuis St. Jansdal terechtkomen, kunnen vanaf nu de uitslagen van deze onderzoeken direct ook bekijken in het patiënten portaal MijnStJansdal. De uitslagen worden daar beschikbaar gemaakt op het moment dat die ook naar de behandelend arts gestuurd zijn.

Hoewel veel patiënten daar blij mee zijn, benadrukt de CMIO van het ziekenhuis, Kasper Bernardt, dat de optie om lab uitslagen in te zien voordat de afspraak met de behandelend arts gepland staat, ook vragen kan opwerpen. “Het is mogelijk dat patiënten uitslagen eerder zien dan hun arts. Dat vindt niet iedereen prettig. Patiënten bepalen zelf of ze de uitslagen alvast willen bekijken of willen wachten tot hun zorgverlener reageert. Uitslagen kunnen namelijk onverwacht zijn”, aldus de CMIO.

Monitor Digitale Zorg

In opdracht van het ministerie van VWS voeren het RIVM, Nivel en NeLL het jaarlijkse Monitor Digitale Zorg onderzoek uit, voorheen bekend als de E-health monitor. Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de ervaringen met digitale zorg. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor beleidsvorming en ter ondersteuning van artsen.

De partijen nodigen alle artsen in Nederland uit om de online vragenlijst van het onderzoek in te vullen. Dit neemt ongeveer een kwartier in beslag.

VIPP Babyconnect routekaart

Het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is een complex proces. Eind dit jaar loopt VIPP Babyconnect af. De afgelopen jaren zijn al veel stappen gezet, maar er moeten er ook nog veel gezet worden. Een overzicht daarvan is te vinden op de VIPP Babyconnect routekaart. Die is onlangs geüpdatet.

De routekaart geeft inzicht in de stappen die genomen moeten worden om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te implementeren. Op de routekaart wordt visueel de weg getoond die afgelegd moet worden om met elkaar interoperabele, digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te bereiken.

Nieuw RvT-lid Treant

Op 1 juli is Vincent Moolenaar, een ervaren bestuurder en toezichthouder, benoemd als lid raad van toezicht bij Treant. Hij deed veel bestuurlijke ervaring op bij onder andere Shell en Ahold waar hij verantwoordelijk was voor grote transities en integraties. diepe expertise op het gebied van governance, risicomanagement en audit, gaat hij bij Treant inzetten in zijn rol als vicevoorzitter raad van toezicht en voorzitter remuneratiecommissie.

“Ik vind het waardevol om me in te zetten voor maatschappelijke activiteiten en zie ernaar uit om bij te dragen aan Treant. Het is de grootste werkgever in de regio Drenthe en Zuidoost Groningen en de zorg die verleend wordt is onmisbaar voor de leefbaarheid van die regio. Daarbij spreekt mij de combinatie tussen care en cure binnen Treant enorm aan”, aldus Moolenaar.

Nieuw RVB-lid IJsselland

Met ingang van 1 september zal Natasja Bovee toetreden tot de raad van bestuur van het IJsselland Ziekenhuis. Zij vormt dan samen met Albert van Wijk (voorzitter) en Ruud Nellen (co-bestuurder) het bestuur van het IJsselland Ziekenhuis. Momenteel is Natasja nog werkzaam als Divisiemanager Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica bij UMC Utrecht. Zij heeft onder andere ruime ervaring in bedrijfsvoering, financiën en digitalisering in complexe organisaties.

”We zijn blij dat Natasja ons bestuur met haar kennis en ervaring komt versterken. Met deze uitbreiding van de raad van bestuur zijn we klaar om de uitdagingen die we in de zorg zien het hoofd te bieden, zowel op zorginhoud als op bedrijfsvoering”, aldus bestuursvoorzitter Albert van Wijk.

