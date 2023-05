Kwart miljoen voor gepersonaliseerde geneeskunde

Via het software platform voor het beheren van gezondheids- en DNA gegevens van OASYS NOW krijgen onderzoekers, met toestemming van de deelnemers, in en veilige omgeving toegang tot gezondheidsgegevens. Onderzoekers kunnen zo gepersonaliseerde geneeskunde bieden. Behandelingen die op het DNA van de patiënt afgestemd zijn en de gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren.

Onderzoek dat uitgevoerd werd onder leiding van het LUMC toonde eerder al aan dat bijwerkingen van medicijnen met bijna een derde (30%) afnemen als de dosering wordt afgestemd op het DNA van patiënten.

Gepersonaliseerde Geneeskunde

Het platform van OASYS NOW stelt burgers en patiënten in staat controle te krijgen over hun gezondheidsgegevens en actief deel te nemen aan klinische studies en onderzoek. Hiermee wil het bedrijf de organisatie Gepersonaliseerde Geneeskunde verder helpen en verandering op het gebied van veilige uitwisseling van gezondheidsgegevens aanjagen.

“De unieke aanpak van het OASYS NOW-team om de burgers direct te betrekken bij het proces van onderzoek naar Gepersonaliseerde Geneeskunde en hen de controle te geven met wie zij hun gegevens willen delen, is zeer inspirerend”, aldus Thomas Mensink van Golden Egg Check Capital.

Zij zijn een van de bedrijven die, samen met TenNine.VC, Graduate Entrepreneur Fund en verschillende angel-investeerders, nu 250.000 euro in OASYS NOW investeren voor de doorontwikkeling van het software platform en de dienstverlening van het bedrijf. “Het is geweldig dat gerenommeerde angel en institutionele investeerders onze missie steunen om toegang tot Gepersonaliseerde Geneeskunde voor iedereen wereldwijd uit te breiden”, vertelt CEO en medeoprichter Nima Salami.

Over OASYS NOW

Het team van OASYS NOW heeft nauwe contacten en samenwerkingsverbanden met academische medische centra en organisaties die onderzoek naar ziekten als kanker, ALS en de ziekte van Huntington ondersteunen.

De organisatie beschikt verder over de nodige deskundigheid op het gebied van computerwetenschap, genetica, cyberbeveiliging en privacy. Daarnaast hebben zij ook ervaring op relevante gebieden zoals genomische analyse, onderzoek naar zeldzame genetische ziekten, en genomische data privacy en -beheer.