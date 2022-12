Licht- en geluidtherapie kan mensen met Alzheimer helpen

Wetenschappers wereldwijd werken aan medicijnen om degeneratieve hersenziekten te remmen of te behandelen. Volgens gegevens van de WHO lijden wereldwijd 55 miljoen mensen aan de ziekte van Alzheimer en worden er jaarlijks 10 miljoen nieuwe gevallen ontdekt. De nieuwe chemische moleculen zijn echter niet de enige mogelijke behandeling, nu zogeheten digitale therapieën (DTx) de geneeskunde zijn binnengedrongen.

Klinische proef

Tijdens de Clinical Trials on Alzheimer’s Disease-conferentie in San Francisco kondigde Cognito de start aan van een klinische proef met het apparaat. Ongeveer 500 deelnemers zullen de headset een uur per dag dragen. Het Cognito-apparaat is niet-invasief en ziet eruit als een zonnebril.

De innovatie werkt volgens het principe van neuromodulatie. De pulserende lichten en geluiden zijn gericht op het stimuleren van immuuncellen – microglia – om eiwitten op te ruimen die kunnen leiden tot ziekte en dementie, aldus Cognito. De headset zendt licht en geluid uit met een frequentie van 40 keer per seconde. In de praktijk ziet de patiënt lichtflitsen en hoort hij een rinkelend of zoemend geluid. Deze frequentie biedt – volgens eerdere Cognito-onderzoeken – cognitieve verbeteringen aan mensen met de ziekte van Alzheimer.

Optimistische bevindingen

Het in Cambridge (VS) gevestigde bedrijf presenteerde ook optimistische bevindingen over het effect van zijn apparaat op de achteruitgang van de zogenaamde witte stof in de hersenen – de verweven verbindingen van neuronen die alle vier de hersenkwabben met elkaar verbinden. Afwijkingen in de witte stof en de omringende isolerende laag, myeline genaamd, zijn in verband gebracht met de ziekte van Alzheimer.

Cognito gebruikt volgens de gelijknamige startup sensorische stimulatie om gamma-oscillaties in de hersenen op te wekken waarvan is aangetoond dat ze de synaptische verbindingen tussen neuronen verbeteren, microglia activeren en de verwijdering van pathologische eiwitten uit de hersenen bevorderen. Dit moet leiden tot verminderde neurodegeneratie en hersenatrofie, evenals verbeterde slaap, cognitieve en functionele vaardigheden.

Alzheimer hardnekkig

De ziekte van Alzheimer is hardnekkig. Elk jaar worden 10 miljoen patiënten gediagnosticeerd. Hoewel veelbelovende nieuwe onderzoeksresultaten systematisch worden gerapporteerd, is er geen doorbraak in de behandeling of preventie van de ziekte. Er zijn wel positieve berichten over een medicijn lecanemab van Eisai en Biogen. Klinische onderzoeken tonen aan dat het hersenplaques vermindert die verband houden met de ziekte van Alzheimer. Het medicijn zou begin 2023 kunnen worden goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

De eerdere tests en onderzoeken van Cognito waren volgens Bloomberg zo veelbelovend dat de FDA de oplossing van het bedrijf de status van ‘doorbraak’ heeft toegekend. En dat opent de deur naar een versneld evaluatieproces. Maar zelfs als de headset van Cognito succesvol blijkt te zijn in een klinische proef, zal de commerciële lancering pas in 2024 mogelijk zijn. Het werven van deelnemers voor het onderzoek zal enkele maanden duren, het verzamelen van gegevens en het indienen ervan voor evaluatie duurt nog eens 12 maanden.

Het apparaat heeft ook nadelen die een grootschalig gebruik in de weg kunnen staan. Sommige patiënten vinden het bijvoorbeeld moeilijk om de headset een uur per dag te dragen. En in eerdere onderzoeken klaagden sommige patiënten dat ze een suizend of zoemend geluid in hun oren ervoeren.