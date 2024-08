LUMC/Universiteit Leiden introduceren AI-vak voor geneeskunde

Medische technologie en AI zijn niet meer weg te denken uit de zorg. Het is belangrijk dat toekomstige zorgprofessionals hier goed mee leren omgaan. Daarom krijgen geneeskundestudenten van het LUMC/Universiteit Leiden sinds kort al in jaar één een vak waarin technologie en AI centraal staan. Hoe pas je AI en medische technologie effectief toe? En welke rol heb je daarbij als arts, bijvoorbeeld op ethisch gebied? Hoe evalueer je kritisch? Dat zijn vragen waar geneeskundestudenten van het LUMC/Universiteit Leiden al in jaar één mee worden geconfronteerd.

De gezondheidszorg barst uit zijn voegen en het is belangrijk om te zorgen dat zorgverleners hun werk zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Medische technologie en AI spelen hierbij een belangrijke rol. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om zorgverleners te ondersteunen in hun zorgtaken van een zorgverlener of om de administratieve lasten te verlichten. Concrete voorbeelden hiervan zijn het maken van medische samenvattingen of voorspellen welke patiënten na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp doorstromen naar de Acute Opname. Maar er zijn ook ethische aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Wanneer kun en mag je als arts medische technologie wel en niet inzetten? En hoe weet je of je de technologie kunt vertrouwen?

AI & Technologie voor eerstejaarsstudenten

Het vak dat het LUMC/Universiteit Leiden onlangs heeft geïntroduceerd voor zijn eerstejaarsstudenten, heet AI & Technologie. De eerste editie had de vorm van een themaweek. Tijdens deze week maakten de studenten kennis met AI en medische technologie en werd ingegaan op alle aspecten hiervan. Onder andere predictiemodellen, beeldherkenning en taalmodellen kwamen aan bod.

Naast deze hypermoderne innovaties was er ook plaats voor medische technologieën die al decennialang worden ontwikkeld en gebruikt in de zorg, zoals een bloeddrukmeter, een MRI-scanner of een operatierobot. Aan de hand van de kennis en ervaring op het gebied van productontwikkeling die hierbij is opgedaan, werden gesprekken gevoerd over nieuwe ontwikkelingen en de kansen en uitdagingen die deze met zich meebrengen. Op die manier leren de studenten waar ze rekening mee moeten houden bij het evalueren van nieuwe technologische innovaties, onder andere op ethisch vlak. Dit is een belangrijke vaardigheid voor zorgverleners.

Positieve reacties

De eerste lichting studenten was alvast enthousiast. Zij zijn zich terdege bewust van het belang om te leren over dit onderwerp, gezien de groeiende rol van AI in de zorg. Een van de studenten gaf aan dat het goed is om nu alvast na te denken over AI, aangezien ze er in de toekomst waarschijnlijk veel mee te maken gaan krijgen. Een andere student zei: “Ik denk dat een gedegen kennis over AI heel erg belangrijk is, zeker wanneer wij coschappen gaan lopen en arts worden."