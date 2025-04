Nieuw algoritme MRI-scanner verkort behandeltijd

Dankzij een nieuw ontwikkeld algoritme is de scantijd van een zogeheten ‘laagveld’ MRI-scanner met zestig procent verminderd. Dat betekent dat een patiënt per scan bijvoorbeeld niet vijf maar slechts twee minuten stil hoeft te liggen. Het algoritme is ontwikkeld door Amsterdam UMC-onderzoeker Daisy van den Berg. De laagveld MRI-scanners gebruiken een minder sterk magnetisch veld en zijn daardoor duurzamer en goedkoper. Meer ziekenhuizen kunnen dit soort scanners aanschaffen.

Nadeel van een laagveld scanner is dat de scantijd langer is dan bij een ‘hoogveld’ scanner. Maar dankzij de nieuwe AI-toepassing is daarvoor nu een oplossing. Om de innovatie ook te kunnen gebruiken in de kliniek werkte Amsterdam UMC samen met Esaote, een Italiaanse producent van orthopedische MRI-scanners, De aanschafkosten van een laagveld-scanner zijn lager en er is er geen kostbaar helium nodig. Ook hoeft er niet altijd een ‘kooi’ rondom de scanner te worden gebouwd, is er geen koeling nodig en is het stroomverbruik lager. Die voordelen zorgen ervoor dat het maken van MRI voor patiënten wereldwijd toegankelijker wordt. Om een goede beeldkwaliteit te krijgen is wel een langere scantijd nodig waardoor patiënten langer stil moeten liggen.

Sneller en verbetering beeldkwaliteit

Binnen Amsterdam UMC wordt al langer onderzoek gedaan naar het versnellen van MRI. “De afgelopen jaren hebben we een AI-module ontwikkeld die zeer effectief is in het versnellen van MRI. Deze hebben we breed toegepast op MRI-scans bij hogere veldsterkte”, zegt universitair docent bij de afdeling Biomedical Engineering & Physics, Matthan Caan.

Het ontwikkelde algoritme van Van den Berg blijkt juist goed te werken bij de laagveld scanners. “Naast het versnellen, is in sommige gevallen ook een verbetering van de beeldkwaliteit te zien”, aldus Van den Berg. Het gaat hierbij specifiek om MRI-scanners die worden gebruikt voor orthopedische toepassingen, bijvoorbeeld om botbreuken van patiënten in beeld te brengen. Door een aangepast ontwerp is het onder meer mogelijk de knie of de schouder in verschillende posities te scannen en kan de wervelkolom zowel liggend als staand in beeld worden gebracht.

Publiek-private samenwerking

Ruben Boyd, werkzaam bij IXA Amsterdam UMC, ondersteunt Amsterdam UMC’ers bij de vraag hoe hun kennis of vinding het beste breder kan worden benut. “De AI-module om de MRI-scantijd te versnellen was hier al eerder ontwikkeld. Maar Amsterdam UMC kan zelf geen MRI-scanner op de markt brengen om ervoor te zorgen dat patiënten er ook daadwerkelijk baat bij hebben. Daarom is een publiek-private samenwerking opgezet met de fabrikant van laagveld-MRI-scanners”, legt Boyd uit. IXA bemiddelde tussen de onderzoekers en de private partij, en behartigt daarmee de belangen van het ziekenhuis én de patiënt.

Ook op beide locaties van de Gelre Ziekenhuizen wordt bij de MRI-scanners AI ingezet. Met Deep Resolve worden de MRI-beelden scherper en gedetailleerder. De technologie binnen deze software maakt gebruik van AI om ruis in MRI-beelden te verminderen. Ook kunnen hiermee fijnere structuren in weefsels beter zichtbaar worden gemaakt. Dit zorgt voor nauwkeurigere diagnoses en verhoogt de kwaliteit van zorg. Er kunnen meer patiënten per dag een MRI krijgen.