Naar een lerend zorgsysteem: samenwerken middels real-world evidence

De zorg staat onder druk, dat is meer dan duidelijk. Grote complexe vraagstukken komen er op ons af. Mensen verwachten steeds meer van de zorg omdat er ook steeds meer mogelijk is. Er is steeds meer afleiding en het tempo in de samenleving ligt hoog waardoor er minder tijd en ruimte is om voor elkaar te zorgen. Personeel is moeilijker te vinden en te behouden en de kosten van de zorg nemen toe waardoor andere belangrijke domeinen in de samenleving, zoals onderwijs en infrastructuur, wellicht op termijn in de verdrukking komen. Dat vraagt om een radicaal andere aanpak in de zorg, zo schrijft Floortje Scheepers in deze blog.

Zorg kan niet langer de ‘maakfabriek’ zijn waarin we als mechanisch engineers kapotte lichamen fixen. In plaats daarvan moet zorg ingebed zijn in de samenleving waarin een stevig sociaal maatschappelijk fundament zorgt voor een stabiele basis om gezond op te groeien en te leven met elkaar. Daar waar het met elkaar niet lukt om mensen in balans te houden en regie te laten voeren over hun eigen leven kan zorg (tijdelijk) aansluiten om waarde toe te voegen.

Het echte leven

Als zorg meer gaat aansluiten bij de complexe, modderige werkelijkheid van het leven en daar gaat doen wat nodig is, dan vraagt dat ook om een andere kijk op de kennis die we nodig hebben om die zorg te ontwikkelen. Zorg in een maakfabriek kun je optimaliseren door eerst uit te zoeken in het lab hoe interventies nog beter en nauwkeuriger gemaakt kunnen worden om ze vervolgens toe te passen in de praktijk.



Zorg die aansluit bij het persoonlijke leven van mensen zal echter veel meer rekening moeten houden met de complexiteit van het alledaagse. Toeval, persoonlijke keuzes, wensen, verlangens, waarden en belangen tellen dan veel meer mee. Ook de persoonlijke context, die niet altijd passend is en daardoor de effectiviteit van interventies compleet onderuit kan halen, speelt in het echte leven een belangrijke rol.

Leren van zorgdata

Om hier mee te dealen, is het nodig om maximaal in te zetten op leren van en in de praktijk. Alles wat er dagelijks geregistreerd wordt, kan daarbij gezien worden als de belangrijkste kennisbron om van te leren. Data die we vastleggen in de modderige praktijk is misschien niet geschikt om er keurig vooraf bepaalde analyses op los te laten maar het is wel de beste weergave van wat er echt gebeurt in de zorg.



Er zijn gelukkig al veel slimme manieren om praktijkdata anders op te slaan, te bewerken of te interpreteren zodat ze toch geschikt worden voor analyses maar ook de analysemethoden zelf ontwikkelen in rap tempo waardoor ze complexiteit en ruis steeds beter aankunnen.

Samenwerken!

Als we de werkelijke wereld ontsluiten als kennisbron, is het heel belangrijk om samen op te trekken. Want overal het wiel uitvinden is weggegooide tijd en moeite en daarnaast: het leven begint niet bij de ingang van het ziekenhuis en stopt niet bij de uitgang. Met behulp van federated learning-technieken kunnen we data bij de zorgorganisaties laten waar ze verzameld worden maar kunnen we toch verbindingen maken om samen te leren van data.



Ook het sociaal domein en eerste, tweede en derdelijns medische zorg kunnen op deze manier met elkaar verbonden worden (vertical federated learning). Regionaal ontstaat er met de komst van Cumuluz een enorme kans om veel meer samen te werken met primaire data. Als we om Cumuluz heen een infrastructuur bouwen waarmee federated learning mogelijk gemaakt wordt, kunnen we ook een sprong realiseren met secundair data gebruik en de ontwikkeling van AI tooling om diagnostiek, behandeling of zorgprocessen te verbeteren en snel te repliceren, valideren en op te schalen.



Duurzame oplossing



Ook de GGZ wens ik een innovatief platform voor federated learning toe waardoor leren en verbeteren van zorgdata vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid mogelijk is in de modderige echte praktijk, in samenhang met andere domeinen en gericht op het duurzaam oplossen van de urgente vraagstukken die op ons afkomen.



Ontdek de toekomst van gezondheidszorg met Prof. Dr. Floortje Scheepers op het ‘Real-World Evidence Symposium 2024’. Dit evenement, met thema ‘Op naar een lerend zorgsysteem: samenwerken met real-world evidence’, biedt een unieke kans om essentiële RWE-studies te verkennen en direct bij te dragen aan de evolutie van ons zorgsysteem. Verrijk uw kennis, breid uw netwerk uit en speel een actieve rol in de vormgeving van een lerend zorgsysteem in Nederland. Reserveer uw plaats voor het IQVIA Real-World Evidence Symposium op 12 september 2024 en verzeker uzelf van deelname aan dit cruciale dialoog.