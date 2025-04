25 jaar Medicinfo: Hybride zorg als structurele oplossing

Medicinfo bestaat 25 jaar en viert dit jubileum als koploper op het gebied van hybride zorg. Sinds de oprichting in 2000 – toen digitale medische informatie nog in de kinderschoenen stond – heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een belangrijke zorginnovatiepartner. Als lid van de ICT&health Innovation Partner Group werkt Medicinfo aan toekomstbestendige zorgoplossingen die digitale technologie en menselijke zorg combineren. In een tijd van toenemende zorgvraag en afnemende capaciteit is hybride zorg geen optie meer, maar noodzaak.

"De zorg heeft geen losse innovaties nodig, maar een fundamentele transformatie," stelt medeoprichter Joep de Groot. Die transformatie komt tot uiting in oplossingen als Medicoo, waarmee tijdens de coronapandemie mensen zonder huisarts toch toegang kregen tot persoonlijke medische hulp. Inmiddels ondersteunt Medicinfo via haar medisch servicecentrum talloze zorgaanbieders in heel Nederland – van huisartsenposten en zorggroepen tot gemeenten.

Samenwerken voor duurzame impact

De toekomst van zorg ligt in integrale, regionaal georganiseerde samenwerking, benadrukt algemeen directeur Caroline Besuijen. “Om hybride zorg echt impactvol te maken, moeten we anders durven denken over processen, financiering en samenwerking. Alleen zo kunnen we de zorg transformeren en opschalen.”

Medicinfo ontwikkelt hybride zorgdiensten op basis van zorgpadbehoeften, waarbij technologie de zorgprofessionals ondersteunt en niet vervangt. Het servicecentrum fungeert als coördinatiepunt, versterkt met slimme technologieën zoals AI voor triage en beslisondersteuning. Het doel: efficiëntere zorgverlening zonder in te boeten op kwaliteit en menselijke aandacht.

Van innovatie naar norm

Dat hybride zorg steeds meer de norm wordt, is zichtbaar in andere sectoren – denk aan bankieren en reizen – waar digitaal en fysiek naadloos samenwerken. Medicinfo toont aan dat dit ook in de zorg mogelijk is. Als actieve speler binnen de Innovation Partner Group van ICT&health draagt de organisatie bij aan kennisdeling en het versnellen van digitale transformatie in de zorg.

Tijdens de ICT&health World Conference 2025 deelde Caroline inzichten over hybride zorg. Ze benadrukte dat het huidige zorgsysteem onder druk staat en dat innovatie essentieel is om de toegankelijkheid en kwaliteit te waarborgen. Medicinfo heeft zich ontwikkeld van pionier in digitale zorginformatie tot strategisch partner in hybride zorgoplossingen. Daarnaast zet Medicinfo in op kunstmatige intelligentie om patiëntdata te analyseren en zorgverleners te ondersteunen. Besuijen benadrukte het belang van samenwerking tussen zorgorganisaties en technologiepartners om de zorg toekomstbestendig te maken.

Na 25 jaar pionieren blijft Medicinfo vastberaden bouwen aan een toekomst waarin zorg toegankelijk, efficiënt én mensgericht blijft. Niet door telkens opnieuw het wiel uit te vinden, maar door samen te werken aan structurele, schaalbare oplossingen die de zorg duurzaam versterken.