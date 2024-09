Nieuw netwerk helpt Philadelphia in zorgtransformatie

Philadelphia, aanbieder van langdurige zorg voor mensen met een beperking, wil via samenwerking met IT-leveranciers Cisco en Axians een digitaliseringsslag maken om klaar te zijn voor de veranderingen die er de komende jaren aan komen. De netwerkinfrastructuur van alle ruim 600 locaties van Philadelphia wordt gemigreerd naar het cloud-managed Cisco Meraki-platform, zo lieten Cisco en Axians deze week weten. Met Cisco en Axians stelt Philadelphia te kunnen rekenen op een strategisch partnership om bovengenoemde belangrijke en omvangrijke digitaliseringsslag aan te gaan.

Met behulp van het vernieuwde netwerk verwacht Philadelphia in staat zijn om digitale innovaties zoals zorgdomotica en IoT-toepassingen makkelijker door te voeren, zo stelde Paul de Kort, directeur ICT en Digitale Transformatie bij Philadelphia, afgelopen april al in editie 2, 2024 van ICT&health. En dat is hard nodig. “Ook in 2030 zullen wij nog steeds verantwoordelijk zijn voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, waarvan een deel bij ons in huis woont. Sterker nog, onze doelgroep groeit, omdat ook mensen met een verstandelijke beperking steeds ouder worden. En zij hebben vaak meer gezondheidsklachten dan mensen zonder beperking.”



De nieuwe infrastructuur moet ook de weg vrijmaken voor bredere digitale transformatie-initiatieven, waaronder de toepassing van smart-buildingtechnologie. Zo wil Philadelphia zijn diensten en processen verder optimaliseren en moderniseren voor de circa 10.000 cliënten die verspreid over meer dan 600 locaties wonen en leven. Verder telt Philadelphia ruim 7.400 werknemers en meer dan 4.000 vrijwilligers. De implementatie van het nieuwe netwerk zal gefaseerd verlopen en naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 worden afgerond.

Noodzaak van vernieuwing

“Onze IT-infrastructuur is al jaren gebaseerd op Cisco", aldus De Kort afgelopen april in ICT&health. "Sinds mijn komst zijn we structureel gaan investeren in de relatie met Cisco op verschillende niveaus. Omdat de oplossing niet gebruiksvriendelijk genoeg meer was, het digitale gebruik fors toeneemt, steeds kritischer wordt, er meer nieuwe technologische mogelijkheden zijn en de bestaande systemen end-of-life dreigen te worden, was onze infrastructuur toe aan een vernieuwing.”



Reden voor Philadelphia om de netwerkinfrastructuur te migreren naar het cloud- managed Cisco Meraki-platform voor SD-WAN, LAN en WLAN met geïntegreerde security. Stabiel, schaalbaar, veilig en betrouwbaar, stelde De Kort. "Cisco levert betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige oplossingen en heeft veel kennis in huis. Als er iets aan de hand is, wil ik het liefst met Cisco zelf aan tafel vanwege hun kennis en ervaring in de zorgwereld. Daarbij kunnen we ook leren van Cisco’s ervaring in segmenten zoals retail.”

Zorg toegankelijk houden

"In een tijd van vergrijzing, toenemende zorgvraag, personeelskrapte en beperkte middelen is technologische innovatie essentieel om de zorg toegankelijk, efficiënt en van hoge kwaliteit te houden, benadrukte Hein Dekkers, CDA Directeur Cisco Nederland, deze week. "Daarnaast is de gezondheidszorg een van de sectoren waar cybercriminelen het meest op mikken. Door veilige, schaalbare en bewezen oplossingen te bieden, ondersteunen we zorginstellingen in het effectief aanpakken van deze uitdagingen, nu en in de toekomst."



Laurens Berning, Business Unit Manager bij Axians, onderstreept verder het belang van een toekomstbestendige infrastructuur in de gezondheidszorg, met netwerken als essentieel onderdeel. Zij vormen ook de basis voor innovaties, zoals smart-building technologie. "Via het netwerk kunnen we diverse sensoren en IoT-apparaten verbinden, zodat onze klanten de bezettingsgraad, CO2-niveaus, temperatuur en het energieverbruik kunnen monitoren. Samen met Cisco ontwikkelen we een duurzaam, cloud-first netwerk voor Philadelphia, dat aan hun huidige en toekomstige behoeften voldoet.”



De Cisco Meraki-cloud wordt aangevuld met componenten uit de Cisco Security Cloud, een open en geïntegreerde security-platform voor zowel on-premises als multi-cloudomgevingen. Dit platform omvat oplossingen zoals Cisco Secure Email, Cisco Umbrella DNS en Cisco Secure Endpoint, voor weerbaarheid op kritieke aandachtsgebieden, waaronder e-mail, DNS, endpoints en de netwerkperimeter. Met deze oplossingen verwacht Philadelphia snel te kunnen reageren op bedreigingen en de bescherming te verbeteren van apparaten, inclusief het groeiend aantal IoT-apparaten, op al hun locaties.

Werken aan zorgtransformatie

Philadelphia wil op basis van de cloudgebaseerde netwerkinfrastructuur een zorgtransformatie inzetten, waarbij zorgverleners voor een groot deel van de doelgroep wat meer op de achtergrond komen te staan. De Kort hierover: “We gaan cliënten meer coachen en begeleiden om hen te helpen overeind te blijven in de samenleving, zoveel mogelijk vanuit hun eigen huis. Waar zorg nodig is, zullen we dat zoveel mogelijk digitaal leveren. We hebben het dan over dat deel van onze doelgroep dat nu ook al in vrij normale huizen woont en overdag naar werk of dagbesteding gaat en dus al midden in de samenleving staat.”

Cisco en Axians werken ook samen met 's Heeren Loo om deze zorgaanbieder in staat te stellen tot een digitaliseringsslag. Vorig jaar gingen de drie partijen aan de slag om 's Heeren Loo te voorzien van een betrouwbare, veilige en schaalbare basis-infrastructuur. Zo moet de zorgaanbieder medewerkers makkelijker kunnen ontzorgen, meer waarde uit data kunnen halen, in de breedte kunnen digitaliseren en voortdurend innoveren.