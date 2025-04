Roadshows ‘IZA digitalisering in de praktijk’ afgesloten

In het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda werd vorige week de laatste van ruim dertig Roadshows van de NVZ gehouden onder de titel ‘IZA digitalisering in de praktijk’. In de Roadshows namen de adviseurs van het NVZ-team Digitalisering hun publiek steeds in ruim een uur mee in de belangrijkste, landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, databeschikbaarheid en het opschalen van hybride zorg. De afsluitende bijeenkomst werd gehouden in het kader de Week van de Digitalisering van het ziekenhuis.

Ieder ziekenhuis dat lid is van de NVZ kon de afgelopen twee jaar het team uitnodigingen om in op locatie de presentatie over het IZA te komen houden. De bijeenkomsten werden meestal bijgewoond door zorgverleners en informatiseringsprofessionals. In Scheemda vertelde onder andere senior-adviseur digitalisering Lex Pater over het belang van databeschikbaarheid en de landelijke ontwikkelingen op dat gebied.

Ook ging hij in op de consequenties voor elk ziekenhuis individueel. Hij noemde onder meer Eenheid van Taal en het landelijk dekkend netwerk van zorginformatiesystemen. Ook kwamen in zijn verhaal de generieke functies aan bod wat elk systeem moet kunnen om met andere systemen te kunnen communiceren. Verder kwamen de IZA Digitaliseringsroutekaart voor de medisch-specialistische zorg en de Europese wet EHDS voorbij. "Kortom: er gebeurt heel veel. In Europa, in Den Haag: er is op alle fronten beweging. Maar het goede nieuws is dat er middelen en tools zijn om bij de implementatie te ondersteunen", besloot Pater zijn verhaal.

Monitor en factsheet

In de presentatie was ook aandacht voor de opschaling van hybride zorg. Christine Leenen, senior beleidsadviseur digitalisering, vertelde over de rol die Digizo.nu daarbij speelt. Voorbeelden hiervan zijn thuismonitoring en beeldbellen. Met behulp van de waardebepaling van Digizo.nu is er ook steeds meer aanvullend bewijs voor de onderbouwing van resultaten van hybride zorg. Ook wees Leenen in haar verhaal dat ze in de ziekenhuizen gaf op de monitor en factsheet Hybride zorg. Hiermee kunnen ziekenhuizen vergelijken waar ze staan met de opschaling van hybride zorg ten opzichte van de totale sector of met andere instellingen.

Hoe het met de digitalisering in het Ommelander Ziekenhuis is gesteld, werd tijdens de bijeenkomst toegelicht door projectleider innovatie en digitale zorg, Judith Geut. Het Oost-Groningse ziekenhuis zit net onder de twintig procent als het gaat om poliklinische zorg die dicht bij de patiënt, buiten het ziekenhuis wordt gegeven. Voorbeelden hiervan zijn: telefonische consulten, beeldbellen, thuismonitoring of e-consulten.

Digitaal Centrum Oost-Groningen

Volgens Geut gaat het goed met het inzetten van telefonische consulten. Beeldbellen wordt vooral ingezet bij de kindergeneeskunde en de reumatologie. “Waardevol daarbij is de extra klinische informatie ten opzichte van een telefonisch consult, omdat je de patiënt ziet”, zegt Geut. De e-consulten blijven wat achter ten opzichte van het landelijk beeld. Het Ommelander Ziekenhuis besteedt veel aandacht aan de ondersteuning van patiënten bij digitale zorg. Onder meer met de Week van de Digitalisering, maar ook via samenwerking met de bibliotheek en Ruby, het Digitaal Centrum Oost-Groningen in Winschoten.

Nieuwe tour

Na de Roadshows Digitalisering maken de adviseurs van Team Digitalisering zich op voor een nieuwe tour door Nederland, met Themabijeenkomsten Digitalisering in de regio. Dit keer ligt de nadruk niet op de individuele ziekenhuizen maar op regio’s, in het bijzonder op regionale databeschikbaarheid en de manier waarop hybride zorg, de zorgverlening in de regio kan ondersteunen. Wil je jouw regio aanmelden voor zo’n sessie? Neem dan contact op met de NVZ via digitalisering@nvz-ziekenhuizen.nl.

Om ook in 2030 toegankelijke en kwalitatief goede zorg te kunnen aanbieden, moeten ziekenhuizen een ander perspectief kiezen. Dat stelde de NVZ vorig jaar in het dialoogdocument ‘Open ziekenhuizen’. Zaken zoals preventie, digitalisering en gegevensuitwisseling staan centraal in het document, evenals het Integraal Zorgakkoord (IZA) als basis veranderingen op deze drie gebieden.