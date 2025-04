GGNet wil met digitaal platform zorg toegankelijker maken

De Gelderse ggz-aanbieder GGNet zet sinds 7 april een digitaal platform in om zijn aanbod van hybride zorg te verbreden en verdiepen. Dit moet patiënten meer regie over hun behandeling geven en directe ondersteuning wanneer ze die nodig hebben. Het in gebruik nemen van het Minddistrict-platform is een belangrijke stap in de beweging 'Van zorg naar gezondheid’, aldus GGNet.

Niet alleen wordt de zorg flexibeler en toegankelijker voor patiënten, hybride zorg helpt ook om de schaarse tijd van behandelaren effectiever in te zetten, zo stelt Carmen Nijhuis, directeur Zorg bij GGNet. “Met de komst van Minddistrict zetten we een mooie stap in het verbreden van onze zorg. Hiermee geven we ruim 9.000 patiënten meer regie over hun herstel. Dat maakt de zorg toegankelijker en persoonlijker. Deze stap is pas het begin: we blijven kijken hoe we digitale toepassingen kunnen inzetten om onze zorg in de toekomst nog beter, slimmer en mensgerichter te maken.”

Laagdrempelig communiceren

Patiënten kunnen zich voorbereiden op afspraken met de zelfhulpmodules en informatie die Minddistrict biedt. Het platform is toegankelijk via de Minddistrict-app op mobiel of tablet of via de computer, waar en wanneer dat het hen uitkomt of wanneer ze dit het hardst nodig hebben. Behandelaren kunnen via het platform modules, dagboeken en oefeningen klaarzetten die aansluiten bij de behoeften van de individuele patiënt. Verder kunnen patiënten en behandelaren laagdrempelig communiceren via videobellen of door een bericht te sturen.



Een voordeel voor patiënten is volgens GGNet dat ze vrijwel allemaal toegang krijgen tot Minddistrict zodra ze zich aanmelden bij de ggz-aanbieder. Dat betekent dat ze gelijk van start kunnen gaan met bijvoorbeeld de welkomstmodule voor informatie en wachttijdoverbrugging. Als er sprake is van wachttijd kunnen ze zo in de online omgeving toch al een eerste stap zetten.



Ook dient Minddistrict als centrale plek voor behandelinformatie. Patiënten vinden hier hun dossier, correspondentie, behandelplan en vanaf de zomer van 2025 ook hun afspraken. Dit moet de door GGNet geboden zorg niet alleen persoonlijker, maar ook toegankelijker maken.

Op afstand dichtbij

Gerlise Westerbroek, GZ psycholoog bij GGNet, zag tijdens trainingen in het gebruik van Minddistrict veel enthousiasme bij collega’s over de mogelijkheden van het platform, van psycho-educatiemodules tot het betrekken van naasten (via een eigen account en middels zelfhulp voor deze groep). “Zo kunnen we op afstand toch dichtbij zijn.”



Marianne Reintjes, implementatiespecialist bij Mindistrict, merkt op dat GGNet de lancering goed en zorgvuldig heeft voorbereid, met een helder doel voor ogen. “Om dat terug te zien bij hulpverleners is heel mooi. De meerwaarde van digitale zorg herkennen is belangrijk voor het succes van een implementatie.”

Optimaal benutten

GGNet werkt samen met de Helpdesk Digitale Zorg om ervoor te zorgen dat iedereen het Minddistrict-platform eenvoudig kan gebruiken. De Helpdesk, die begin dit jaar een ICT&health Award won, ondersteunt patiënten én behandelaren bij technische vragen. Zo wil GGNet er naar eigen zeggen voor zorgen dat zoveel mogelijk patiënten Minddistrict optimaal kunnen benutten ter voorbereiding op, of als onderdeel van de behandeling.