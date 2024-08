Nieuw systeem voor continue monitoring van patiënten bij het JBZ

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch wordt sinds kort gewerkt met een nieuw patiëntbewakingssysteem met tal van nieuwe, innovatieve functies. Zo worden de vitale functies van patiënten nu continu worden bewaakt, zelfs wanneer een patiënt wordt verplaatst op een afdeling of wordt overgeplaatst naar een andere afdeling. Ook worden alle gegevens automatisch overgedragen aan de ontvangende afdeling. Dit verhoogt niet alleen de patiëntveiligheid, maar verlicht ook het werk van zorgprofessionals.

Het nieuwe systeem is een mobiel apparaat dat met de patiënt meereist en op elke afdeling kan worden gekoppeld aan een vaste monitor. Het systeem meet continu de vitale functies van de patiënt, zoals hartactiviteit, zuurstofsaturatie en bloeddruk. Hierdoor kunnen patiënten veiliger worden verplaatst.

Dat geldt zeker ook voor verplaatsingen binnen het operatiecentrum, vertelt Tonny Donderwinkel, coördinerend medewerker Anesthesie: “Voorheen werden stabiele patiënten met minimale bewaking verplaatst. Meestal hadden ze alleen met een saturatiemeter aan de vinger. Verder vertrouwden we op onze klinische blik. Dankzij het nieuwe systeem kunnen we nu ook tijdens verplaatsingen snel inspelen op veranderingen in de gezondheidstoestand.”

Tijdbesparend

Op andere plekken in het ziekenhuis zorgt het nieuwe systeem ervoor dat zorgprofessionals efficiënter kunnen werken. Waar voorheen een aparte monitor moest worden gehaald en aangesloten wanneer een patiënt naar een andere afdeling werd overgeplaatst, kan het nieuwe patiëntenbewakingssysteem met de patiënt meereizen en op de nieuwe afdeling weer met dezelfde meetsensoren en kabels worden aangesloten. Dit bespaart veel tijd en verhoogt ook het comfort voor patiënten.

Tijd voor vernieuwing

Het vorige patiëntbewakingssysteem was technisch en functioneel verouderd. Er werd gewerkt met apparaten van twee verschillende leveranciers, wat de situatie onnodig complex maakte. Daarom heeft het ziekenhuis na een grondige marktanalyse en zorgvuldige afstemming met de betrokken zorgafdelingen nu gekozen voor apparatuur van één leverancier.

Het systeem wordt inmiddels al enkele maanden succesvol gebruikt. De implementatie verliep bijzonder soepel, dankzij een intensieve samenwerking tussen de afdelingen Medische Technologie, Informatie Technologie, Functioneel Beheer en Inkoop, verpleegkundigen en medisch specialisten en Philips. Het resultaat is een modern systeem waar het ziekenhuis de komende jaren mee vooruit kan.

Continue monitoring

Philips werkt al langer aan het automatiseren en vereenvoudigen van continue patiëntmonitoring in en buiten het ziekenhuis. Onlangs sloeg het bedrijf hiertoe de handen ineen met smartQare. Doel van de samenwerking is om een zorgplatform te creëren waarover gegevensuitwisseling van verschillende devices probleemloos verloopt.