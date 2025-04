Onderzoek naar inzet wearable technologie bij borderline-stoornis

GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog, Nicky Baselmans, heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de inzet van wearables bij ouderen met borderline problematiek. Ze testte bij drie ouderen een ring die de huidgeleiding meet en daarmee een indicatie kan geven van het stressniveau. Baselmans deed het onderzoek om antwoorden te krijgen op de vraag hoe je weet of iemand stress ervaart wanneer diegene daarop zelf geen goed zicht heeft.

Ook bekeek ze hoe het gebruik van de wearables werd ervaren door de mensen. De wearable leerde Baselmans kennen via Fontys Hogeschool. Bij de ouderenafdeling van GGzE, Nestor, werd de ring in samenwerking met Fontys al ingezet. “Toen dacht ik: wat zou dit kunnen betekenen voor mensen met borderline problematiek waarbij sprake is van forse emotieregulatieproblemen?”, aldus Nicky Baselmans.

Ring registreert stress

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis ervaren grote problemen in het reguleren van hun emoties vaak in combinatie met een gebrekkig zelfinzicht. De ring die stress op basis van lichamelijke signalen registreert, kan daarin een objectieve maat bieden. Het is dan te zien dat de stress oploopt, ook als de drager dat zelf niet direct doorheeft. De ring werkt op huidgeleiding. Via een app wordt zichtbaar hoe het stressniveau zich gedurende de dag ontwikkelt - waarbij niet gedifferentieerd wordt tussen positieve en negatieve stress.

Met de wearable is het mogelijk om inzicht te krijgen in het dagelijks stressniveau dat wordt ervaren en patronen worden daarmee zichtbaar. Volgens de GZ-psycholoog is het ook belangrijk om voldoende momenten van herstel te hebben. Een wearable helpt volgens haar om daarvan meer bewust te worden. Aan het onderzoek deden drie mensen mee. Eerst droegen ze de ring vijf dagen op proef. Daarna volgde een onderzoeksperiode van 28 dagen. De deelnemers waren positief: nieuwsgierig, gemotiveerd en bereid om mee te denken.

De deelnemers droegen de ring consequent en kregen meer inzicht in welke situaties er sprake was van stress. Wel zegt Baselmans dat de deelnemers na de metingen niet goed hoe ze verder moesten met de inzichten die hen dat gaf. Cliënten koppelden de inzichten die ze opdeden via het onderzoek niet automatisch aan het contact met hun individuele behandelaar. Ze gaven aan: ‘Ik zou dit nog eens willen doen, maar dan wel mét mijn therapeut erbij.’

Praktische hobbels

De deelnemers vonden het dragen van de ring niet belastend. Wel was er een aantal praktische hobbels. Zo was de ring niet waterdicht en er waren regelmatig synchronisatieproblemen. Ook was de ring te klein van formaat voor een mannelijke proefpersoon met bredere vingers. Verder werd voor het onderzoek een extra telefoon gebruikt voor de app, maar dit bleek lastig in de praktijk. Ouderen zijn gewend aan hun eigen toestel, waardoor het gebruik van een andere telefoon complicaties gaf bij de bediening ervan. De conclusie van Baselmans is dat er wel degelijk een toekomst is weggelegd voor deze wearable: “De technologie is nog in ontwikkeling, maar ik geloof dat het een waardevolle aanvulling kan zijn – mits goed ingebed in de behandeling.”

Hoewel het onderzoek klein en verkennend was, heeft het veel inzichten opgeleverd. Zo is duidelijk waarmee onderzoekers rekening moeten houden wanneer er een groter onderzoek wordt gestart. Ook blijkt de betrokkenheid van de behandelaar bij het onderzoek belangrijker dan gedacht. Baselmans zegt dat onderzoek binnen een zorgorganisatie helpt om de zorg steeds beter af te stemmen op de behoeften van cliënten.

Wearables voor borderline ondersteuning

Al in 2022 werd de app Sense-IT ontwikkeld, specifiek om mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis te helpen bij het herkennen van oplopende emoties. Daarbij werd gebruik gemaakt van een smartwatch die hartslag en beweging meet. Doel van de app in combinatie met de smartwatch was om te voorkomen dat emoties te laat worden herkend. Dat kan namelijk tot ongecontroleerde reacties leiden. De app bood real-time meldingen, zodat patiënten tijdig kunnen ingrijpen.

En in 2024 bracht Samsung een ring op de markt gebracht voor het monitoren van gezondheidsfuncties zoals slaap en lichaamsinspanning. Het slimme sieraad, de Galaxy Ring genaamd, is voorzien van geavanceerde sensortechnologie en AI om gebruikers meer inzicht te kunnen geven in hun eigen gezondheid.