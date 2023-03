Nieuwe behandeling bij begin van Alzheimer

De proef zal 60 patiënten in verschillende Europese landen omvatten en zal de veiligheid, farmacodynamiek en farmacokinetiek van oraal edaravone bij patiënten met de ziekte van Alzheimer evalueren. “We zijn verheugd om ons in een klinische fase voor de ziekte van Alzheimer te begeven, voortbouwend op onze ervaring met neurodegeneratieve ziekten en geïnspireerd door patiënten. Ons team werkt hartstochtelijk aan het bevorderen van oraal edaravone als een mogelijke behandeling voor AD”, zegt Inez de Greef, Chief Executive Officer bij Treeway.

Alzheimer

AD is een complexe ziekte waarbij meerdere ziekteroutes parallel voorkomen. Ondanks recente positieve resultaten in het veld, is er nog steeds een grote behoefte om AD-progressie in meerdere ziektedomeinen tegen te gaan. Edaravone is een vrije radicalenvanger en werkt door oxidatieve stress te verminderen, die een cruciale rol speelt in de ontwikkeling en progressie van de ziekte. Bovendien is aangetoond dat edaravone mitochondriale disfunctie en pathologische neuro-immuunprocessen moduleert in AD-diermodellen.

Volgens Dr. Jort Vijverberg, neuroloog en hoofdonderzoeker van de studie: “We zijn ervan overtuigd dat deze studie ons belangrijke informatie zal verschaffen over de ziekte van Alzheimer, aangezien we tijdens de studie meerdere belangrijke pathofysiologische mechanismen zullen monitoren.” Het innovatieve proefontwerp, dat een panel van biomarkers, nieuwe EEG-markers en resultaten van cognitief functioneren omvat, zal het potentieel van oraal edaravone bij de behandeling van AD onderzoeken.

Nieuwe inzichten

Ronald van der Geest, Chief Development Officer van Treeway, voegde toe: “We zijn verheugd om door ADDF in staat te worden gesteld om onze activiteiten uit te breiden naar de ziekte van Alzheimer en om samen te werken met een van de beste centra ter wereld. Met de hulp van het Amsterdamse team denken we dat we de nieuwste inzichten in AD-proefontwerp in ons onderzoek hebben verwerkt.”

Met behulp van big data is de mogelijkheid geschapen om in geaggregeerde data patronen te ontdekken die kunnen helpen bij het voorkomen, voorspellen of verergeren van ziektes zoals Alzheimer.