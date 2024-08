Nieuwe MRI met lichtere magneet van Philips in Nederland in gebruik

In Nederland heeft Philips de eerste drie MR 5300 scanners en de 25ste BlueSeal MRI magneet geplaatst. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, het Zonnehuis van QuaRijn in Doorn en een samenwerking tussen en OCON Orthopedische en Sportmedische Kliniek & MRON hebben de eerste drie MR 5300 scanners in gebruik genomen. De nieuwe magneet gebruikt slechts 7 liter vloeibaar helium in plaats van 1500 liter in vergelijking met een traditioneel MR-systeem.

“Onze MR 5300, het nieuwe spoelen concept en de BlueSeal magneet maken MRI-onderzoeken toegankelijker, omdat een MRI-scanner makkelijker en op meer plekken kan worden geïnstalleerd” zegt Paul Wiering, Head of Imaging bij Philips Benelux. Volgens Philips levert ook de AI-technologie in de MR 5300 een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van MRI-onderzoeken en het genereren van inzichten. Zo kan er met de AI SmartSpeed technologie MRI-scans worden versneld en zijn er verschillende AI-toepassingen die radiologen ondersteunen bij de beeldanalyse.

Minder helium, lichtere magneet

Een MRI-scanner maakt gebruikt van vloeibaar helium om de magneet te koelen. Helium is een schaarse en dure grondstof, die bij een noodstop van een MRI-scanner verloren gaat. De BlueSeal magneten van Philips zijn gesloten waardoor het helium niet meer uit het systeem kan ontsnappen. Deze innovatieve technologie van Philips zorgt ervoor dat ziekenhuizen een helium-vrije MR-operatie kunnen voeren. Bij een eventuele noodstop kan de scanner weer snel worden geactiveerd. Er hoeft dan niet worden gewacht tot de scanner weer is gevuld met vloeibaar helium.

In 2018 installeerde Philips de eerste BlueSeal magneet in Nederland in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Inmiddels zijn alle 1.5 Tesla MRI scanner die Philips in Nederland installeert voorzien van een BlueSeal magneet, die bovendien 900kg lichter is. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht heeft afgelopen maand een tweede MRI-scanner met BlueSeal magneet geïnstalleerd.

Verlichten werkdruk

De Philips MR 5300 is ontwikkeld om een aantal grote uitdagingen op het gebied van MRI-beeldvorming op te lossen en de druk op de afdeling radiologie te verminderen. De scanner maakt gebruik van geautomatiseerde workflows en AI om routineonderzoeken in minder dan vijf minuten uit te voeren, waardoor de efficiëntie en patiëntenzorg wordt verbeterd. Daarnaast zorgen de nieuwe MR 5300 spoelen ervoor dat de patiëntvoorbereiding en de beeldvorming eenvoudiger en sneller kan worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een betere ervaring voor patiënten en personeel.

Cardiovasculair

Philips is in meer ziekenhuizen actief als het gaat om zorginnovatie. Begin juli hebben het Amsterdam UMC en Philips een overeenkomst getekend en beklonken dat Philips de nieuwste en innovatieve technologie gaat leveren voor het nieuwe Cardiovasculaire Interventie Centrum (CVIC) van het Amsterdam UMC. Daar komen de specialismen interventiecardiologie, elektrofysiologie, vasculaire interventieradiologie en interventie neuroradiologie samen.