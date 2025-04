UMCG neemt maatregelen om wachttijden op scans te verkorten

Het UMCG gaat de wachttijd voor een MRI- of een CT-scan aanpakken. Door een samenloop van omstandigheden zijn er te weinig radiologen aanwezig om de scans te kunnen beoordelen. Daardoor is inmiddels een forse achterstand ontstaan. Dit geldt niet voor de acute zorg en de meest urgente onderzoeken. Toch heeft het UMCG een aantal maatregelen genomen om de achterstand snel te kunnen wegwerken. Zo gaan radiologen onder meer op afstand scans beoordelen.

Patiënten van het UMCG die een MRI- of CT-scan nodig hebben, moesten de laatste tijd langer dan gebruikelijk wachten. Behalve dat radiologen op afstand scans gaan beoordelen, wordt er ook nauw samengewerkt met andere ziekenhuizen in de regio om daar de scans te laten plaatsvinden. Ook worden nieuwe radiologen aangetrokken bij het UMCG. Het doel van al deze maatregelen is om ervoor te zorgen dat én de achterstanden worden weggewerkt, én er structurele oplossingen komen om de radiologische capaciteit ook op de lange termijn op orde te krijgen.

Drie tot zes maanden

Naar verwachting gaat het nog drie tot zes maanden duren om de achterstand weg te kunnen werken. Daarom is aan alle artsen en verpleegkundig specialisten gevraagd om heel kritisch af te wegen als er beeldvormend onderzoek nodig is of het onderzoek eventueel kan worden uitgesteld of op een andere manier kan worden gedaan. Zo blijft er voldoende capaciteit beschikbaar voor de acute zorg en de meest urgente onderzoeken.

Patiënten die al langer op hun onderzoek wachten, krijgen zodra het kan een oproep. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wie het langst wacht, maar uiteraard ook naar de medische urgentie. Wanneer een patiënt wordt opgeroepen en aan de beurt is, kan van patiënt tot patiënt verschillen. Het hangt af van de tijd die de patiënt al wacht en de urgentie.

Wachttijden issue

De wachtlijsten en -tijden voor niet-acute scans zijn meerdere ziekenhuizen een doorn in het oog. Zo ook bij Gelre ziekenhuizen. Daar werd de afgelopen periode gewerkt aan een oplossing met de inzet van AI om de tijd die het kost om een MRI-scan te maken nagenoeg gehalveerd kan worden. Dat zorgt ervoor dat bij Gelre ziekenhuizen nu dagelijks meer patiënten kunnen worden geholpen.

Met behulp van de AI-software Deep Resolve verbetert de beeldkwaliteit door ruis te verminderen en fijne weefselstructuren beter zichtbaar te maken. Hierdoor zijn sommige scanprotocollen tot 50 procent sneller, wat leidt tot kortere scantijden en verhoogde efficiëntie. Dit resulteert in zes extra scans per dag, verkorting van wachttijden en verbeterd patiëntcomfort.

Kleur in scans

De wachttijden voor scans is door het wereldwijd tekort aan radiologen een groot probleem. Behalve het zoeken naar nieuw personeel wordt ook ingezet op innovatieve technieken waardoor bijvoorbeeld patiënten met gewrichtsaandoeningen sneller kunnen worden geholpen. Een voorbeeld hiervan is de techniek die onderzoekers van de Penn State University hebben ontwikkeld en in oktober vorig jaar publiceerden.

Met die techniek is het mogelijk om de traditionele zwart-wit beelden van röntgen- en CT-scanners in kleur weer te geven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van nieuwe contrastmiddelen, voorzien van metalen nanoprobes, voor twee eiwitten die worden gelieerd aan osteoartritis, een degeneratieve gewrichtsaandoening die ook bekend staat als slijtage-artritis.