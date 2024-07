Philips levert technologie voor hartcentrum van Amsterdam UMC

Begin juli hebben het Amsterdam UMC en Philips een overeenkomst getekend. Hiermee is beklonken dat Philips de nieuwste en innovatieve technologie gaat leveren voor het nieuwe Cardiovasculaire Interventie Centrum (CVIC) van het Amsterdam UMC, waar de specialismen interventiecardiologie, elektrofysiologie, vasculaire interventieradiologie en interventie neuroradiologie samenkomen. Philips gaat Azurion image-guided therapy systemen, Ambition MR’s, hemodynamische monitoringsystemen en tien jaar service aan het centrum leveren.

Dankzij de nieuwe technologie kunnen artsen in het nieuwe Cardiovasculaire Interventie Centrum straks hart- en vaatziekten behandelen met minimaal invasieve en beeldgestuurde operaties. Bij minimaal invasieve behandelingen wordt een klein sneetje gemaakt in bijvoorbeeld de pols of de lies. Vervolgens worden beeldvormende technieken, zoals de Azurion systemen en monitoringsystemen, gebruikt om katheters en andere operatie-instrumenten door de bloedvaten te navigeren, helemaal tot in het hart. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld een hartklep vervangen of een stolsel in een bloedvat, kransslagader of hersenvat verwijderen.

Het voordeel van deze manier van werken is dat patiënten minder lang hoeven te herstellen. Daarnaast is het risico op complicaties kleiner en hebben patiënten over het algemeen minder napijn. Bert van Meurs, Chief Business Leader Precision Diagnosis en Image Guided Therapy bij Philips: “Samen met onze klinische partners, waaronder verschillende universitaire medische centra in Nederland, innoveren wij continu om nog betere technologie te ontwikkelen voor minimaal invasieve en beeldgestuurde behandelingen. Hierbij besteden we ook aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid van onze oplossingen. Zo helpen we zorgverleners om efficiënter te werken, zodat zij meer patiënten beter kunnen helpen.”

MRI-gestuurd behandelen

Amsterdam UMC is een pionier op het gebied van MRI-gestuurde cardiale interventies. In 2019 nam het ziekenhuis als eerste in Europa de zogeheten ‘interventionele Cardiale MRI’ (iCMR) in gebruik, een MRI-scanner die niet werd gebruikt voor diagnostiek, maar wel voor het behandelen van mensen met hartritmestoornissen. Vanaf nu zal hier een van de twee Ambition MR’s van Philips voor worden gebruikt, in combinatie met een Azurion systeem.

Het Azurion neuro biplane-systeem voor neurovasculaire zorg is begin dit jaar gelanceerd en verbetert de beeldgeleide therapie. Het is ontworpen om de diagnose en behandeling van beroertes en neurovasculaire aandoeningen sneller en effectiever te maken en heeft onder meer de beschikking over verbeterde beeldvormingstechnologieën. Het nieuwe systeem maakt het voor zorgteams makkelijker om sneller accurate beslissingen te nemen. Voor patiënten kan dit betekenen dat de impact van een beroerte minder groot wordt, omdat er sneller effectief gehandeld kan worden.