Nieuwe ronde Perspectief Programma voor innovators

Begin juni 2022 maakte NWO bekend dat zeven consortia van onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden technologische innovaties mogen gaan ontwikkelen met een budget van 32 miljoen euro. Die honorering gebeurde in het kader van het Perspectief-programma van NWO. Drie onderzoeken daarvan gaan concreet over gezondheidszorg: stralingsvrije beeldvorming om te onderzoeken of behandelingen aanslaan, het verhinderen van virusoverdracht door de lucht en een onderzoek naar artrose. Binnenkort, vanaf medio juli, kunnen innovators weer inschrijven voor een nieuwe Perspectiefronde.

Technologische innovatie met maatschappelijke impact

Onderzoekers van universiteiten en hogescholen, TO2-instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die in consortia willen werken aan technologische innovatie met maatschappelijke impact, kunnen binnenkort hun voorstel weer indienen bij Perspectief. De nieuwe ronde van het financieringsinstrument gaat naar verwachting midden juli open.

Ook dit jaar honoreert het programma weer een indrukwekkend pakket van relevante onderzoeken, waarbij een grote verscheidenheid aan onderzoeksgroepen, bedrijven en maatschappelijke partijen betrokken is. Het werken in brede consortia met een multidisciplinair karakter maakt dat Perspectief een krachtig instrument is. Het programma helpt de onderzoekers om samen met alle betrokken partners een vuist te maken en te komen tot innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen.

Programma daagt onderzoekers uit

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, dat gefinancierd wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programma daagt onderzoekers uit om in innige samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te werken aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeken richten zich op grote maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. Zodoende leveren ze een bijdrage aan het ‘Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid’.