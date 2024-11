Nvidia wil ziekenhuizen met robots ‘vullen’

Nvidia is een techgigant die velen vooral zullen kennen van de (grafische) processoren en videokaarten voor computers. Het bedrijf doet natuurlijk veel meer dan dat en heeft deze week bekendgemaakt dat het een gooi gaat doen naar de ontwikkeling van (AI-gestuurde) robots en toepassingen voor de zorg, variërend van logistieke tot diagnostische oplossingen.

Om deze ambities kracht bij te zetten heeft Nvidia de afgelopen tijd een aantal investeringen gedaan en partnerschappen gesloten op het gebied van digitale gezondheid en biotech, onder andere voor virtuele zorg en de zoektocht en ontwikkeling van medicijnen. Het bedrijf, bij monde van Kimberly Powell, VP Healthcare bij Nvidia, is ervan overtuigd dat na de LLM (generatieve AI) hype, de volgende AI-golf medische apparatuur in robots gaat veranderen.

Fysieke AI

Zij spreekt in dat kader over ‘Fysieke AI’. Dit zijn modellen die de fysieke wereld kunnen waarnemen, begrijpen en ermee kunnen interageren. “Je zult ogen hebben die namens jou opereren, robots die doen wat anders automatiseerbaar werk is en slimme digitale apparaten. Dus daar zijn we super enthousiast over en we doen veel investeringen”, aldus Powell.

Powell stelt dat de zorg, talloze toepassingen voor deze volgende golf telt. Daarom is het bedrijf zijn technologie aan het uitbouwen en samenwerkingen gestart met een aantal startups om de AI-push van het bedrijf naar meer gezondheidssystemen te leiden. De inspanningen maken deel uit van Nvidia's visie om een van de marktleiders te worden in de opkomende markt voor geavanceerde robotica.

Powell stelt in een gesprek met Business Insider dat het misschien nog een paar jaar duurt voordat de gezondheidszorg de fysieke AI-golf volledig omarmt. Maar, nu de belangrijkste onderdelen van fysieke AI al worden toegepast in de gezondheidszorg, zou die transformatie wel eens dichterbij kunnen zijn dan we denken.

De ‘digitale tweeling’ van ziekenhuizen

Fysieke AI-systemen hebben volgens Powell drie computers nodig: één om de AI te trainen, een andere om de fysieke wereld digital te simuleren, een ‘digitale tweeling’ genoemd, en een derde om de robot te bedienen. De robots moeten niet alleen in staat zijn om input uit de echte wereld te ontvangen en erop te reageren, zoals beweging en spraak, maar moeten ook getraind worden op het gebied van fysieke kracht en -bewegingen. Denk aan zaken als grip en de hoeveelheid druk die nodig is om bijvoorbeeld een scalpel te gebruiken.

Om de uitdaging van de ‘digitale tweeling’ in de gezondheidszorg aan te gaan, werkt Nvidia samen met de leverancier van IT-oplossingen Mark III. Die werk op haar beurt weer samen met zorgsystemen zoals de University of Florida Health om simulaties van hun ziekenhuisomgevingen te maken en AI te ontwikkelen met behulp van deze simulaties. “Ziekenhuizen kunnen deze digitale tweelingen ook gebruiken om hun artsen te trainen, bijvoorbeeld door artsen eerst in de virtuele operatiekamer te laten leren hoe ze een bepaalde operatie moeten uitvoeren”, aldus Powell

Operatierobot, en meer

Fysieke AI wordt ook steeds geavanceerder voor realtime operaties. Nvidia investeert daarvoor onder andere in Moon Surgical, een robotica bedrijf dat Nvidia's Holoscan platform gebruikt voor zijn chirurgische robot assistent. Die biedt een extra set armen om chirurgische instrumenten vast te houden en te manipuleren, zoals het aanpassen van de camera's die in het lichaam worden gebruikt tijdens laparoscopische operaties.

Maar Nvidia ziet robots veel breder ingezet worden dan alleen in de operatiekamer, bijvoorbeeld om te controleren of een patiënt in zijn ziekenhuiskamer valt of om schoon beddengoed te brengen, aldus Powell. Ze verwees naar de Mayo Clinic, die eerder dit jaar zijn eigen robots voor linnengoed begon in te zetten op de campus in Florida om zelfstandig schone lakens van kamer naar kamer te brengen.

“Je zou je kunnen voorstellen dat wanneer je op een dag een röntgenscan krijgt, je een kamer hebt waar je gewoon naar binnen stapt. Het heeft camera's zodat het weet waar je in de buurt van deze scanner bent; het vertelt je waar je voor de scanner moet gaan staan. Er wordt een röntgenfoto gemaakt en de kwaliteit wordt gecontroleerd,” zei Powell.

De chirurgische robot is natuurlijk al lang niet meer de enige robot die we in ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen tegenkomen. Sociale robots hebben de afgelopen jaren hun meerwaarde al meer dan eens bewezen. Daarnaast maakten we ook al kennis met de medicatierobot, de desinfectierobot en een robot die apothekers in het ziekenhuis helpt met de bereiding van chemokuren. En dat zijn maar vier voorbeelden van hoe robots, anders dan in de operatiekamer, een steeds grotere rol gaan spelen in de zorg.