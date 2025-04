Nieuwe techniek voor medicijnafgifte bij gehoorverlies

Een onderzoeker aan de Universiteit Twente, David Fernandez Rivas krijgt een ZonMw-subsidie om zijn naaldloze injectiemethode (BuBble Gun-technologie) voor het binnenoor verder te ontwikkelen. De methode zorgt voor een precieze en veilige medicijnafgifte in het binnenoor. Om het verlies van het gehoor tegen te gaan, is het nodig om medicijnen toe te dienen aan het binnenoor. Nu gebeurt dat nog via een operatie of een moeilijk te sturen druppelmethode.

Miljoenen mensen wereldwijd hebben te kampen met het verlies van het gehoor. Effectieve behandelingen om dit te voorkomen of te herstellen zijn nog maar beperkt beschikbaar. Dit heeft alles te maken met het slakkenhuis in het oor. Het is een kwetsbaar en moeilijk bereikbaar onderdeel van het binnenoor waardoor het moeilijk is om veilig en precies medicijnen toe te dienen.

Samen met onderzoekers van het Radboudumc en de Medizinische Hochschule Hannover (Duitsland) gaat Fernandeze Rivas de uitdaging aan om een naaldloze injectiemethode verder te ontwikkelen. Het onderzoek Safe2(H)ear, dat is gehonoreerd binnen de ZonMw Open Competitie, richt zich op innovatieve methoden voor medicijnafgifte in het binnenoor met behulp van de geavanceerde microfluïdische technologie.

Afleveren zonder naalden

De BuBbleGun-technologie is in 2015 ontwikkeld door David Fernandez Rivas en zijn team. Deze technologie, gebaseerd op microbellen, maakt het mogelijk om medicijnen zonder het gebruiken van naalden met grote precisie af te leveren. De toepassing hiervan voor de behandeling van gehoorverlies kan een revolutionaire stap betekenen in de medische wereld.

De huidige methoden voor het afgeven van medicijnen, zoals chirurgische ingrepen brengen grote risico’s met zich mee. Ook is er weinig controle over de medicijnconcentratie via het zogeheten ronde venster. Dat is een membraam dat toegang geeft tot het slakkenhuis. Met Safe2(H)ear willen de onderzoekers het ronde venster en het omliggende weefsel in detail bestuderen. Deze kennis gaat leiden tot de ontwikkeling van innovatieve modellen om de toediening van medicijnen in klinische omgevingen te optimaliseren. Die ontwikkeling gaat verder dan de oorspronkelijke ambitie van BuBbleGun om de huid te injecteren. Die ambitie wordt inmiddels gebruikt door de academische startup FlowBeams. De animatie hieronder (via David Fernandez Rivas) toont de BuBleGun.

De onderzoekers gaan zowel de mechanische als de biologische eigenschappen van het ronde venster analyseren aan de hand van menselijke weefsels en geavanceerde labmodellen. Met deze inzichten ontwikkelen ze vervolgens computermodellen en proefdiervrije testsystemen. Samen met patiënten willen de onderzoekers achterhalen of de nieuwe klinische technologie wordt geaccepteerd.

ZonMw Open Competitie

Met Safe2(H)ear zetten het Mesa+ Instituut, het TechMed Centrum en het de Universiteit Twente een grote stap in medisch-technologisch onderzoek, met als doel gehoorverliesbehandelingen veiliger en effectiever te maken. Dankzij de combinatie van fundamenteel onderzoek, geavanceerde technologie en patiëntgerichte innovatie, draagt dit project bij aan een toekomst waarin gehoorverlies beter behandelbaar wordt

Safe2(H)ear is een van de 29 projecten die in totaal 24 miljoen euro aan subsidie ontvangen vanuit de ZonMw Open Competitie. Dit programma stimuleert nieuwsgierigheidsgedreven en interdisciplinaire samenwerkingen die baanbrekende wetenschap mogelijk maken. De financiering biedt onderzoekers de kans om innovatieve concepten verder te ontwikkelen en toe te werken naar maatschappelijke impact.

Onderzoekers van de Chalmers University of Technology in Zweden hebben oktober 2024 bekend gemaakt dat ze in samenwerking met het Sahlgrenska University Hospital en Oticon Medical AB, een innovatief nieuw cochleair implantaat hebben ontwikkeld. Het implantaat dat specifiek is bedoeld voor patiënten met schade aan het middenoor en de gehoorgang, is goedgekeurd voor gebruik in zowel Europa als de VS.