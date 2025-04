IC-transportkar, ECD Nij Smellinghe, Digitale intake pilot, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de nieuwe innovatieve IC-transortkar van het Nij Smellinghe, de komst van een nieuw ECD bij ’s Heeren Loo en een pilot voor de digitale intake voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker bij Gelre ziekenhuizen. Verder ook aandacht voor een nieuw bestuurslid bij Ommelander.

Innovatieve IC-transportkar Nij Smellinghe

Nij Smellighe heeft sinds kort een nieuwe, in eigen beheer samen met Jansen Medicars ontwikkelde, IC-transportkar in gebruik genomen. Met deze kar Deze is het mogelijk om (beademde) IC-patiënten veilig en gemakkelijk te vervoeren binnen het. Het ontwerp is bovendien zo doordacht dat hij gekoppeld kan worden aan zowel een IC-bed als een SEH-brancard.

Hiermee zet het ziekenhuis een volgende stap in de ambitie om de Acute Zorg uit te bouwen tot één afdeling waarin mensen, middelen en ruimtes slim en flexibel ingezet kunnen worden. Nij Smellinghe heeft zichzelf als doel geteld de poliklinieken en afdelingen in het ziekenhuis zo duurzaam mogelijk te vernieuwen en in te spelen op de landelijke en regionale zorgontwikkelingen, rekening houdend met wet- en regelgeving en innovaties.

Nieuw ECD voor ’s Heeren Loo

Op 1 juni wordt bij Heeren Loo een nieuw ECD in gebruik genomen. Tegelijkertijd wordt ook de cliëntenapp, MijnCaress, vervangen. Het nieuwe ECD stelt begeleiders, behandelaren, artsen en familie in staat om beter samen te werken. Alle informatie van cliënten staat dan op één plek.

Dit betekent minder dubbel werk en meer overzicht. Het systeem brengt oude mogelijkheden terug zodat weer op de oude, fijne en vertrouwde manier en met meer gemak en duidelijkheid gewerkt kan worden, aldus ’s Heeren Loo. Met de nieuwe gebruiksvriendelijke app voor het cliëntenportaal, Caren, kunnen cliënten en hun netwerk informatie zien en berichten versturen.

Digitale intake pilot MDL Gelre

De afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van Gelre ziekenhuizen is pilot gestart voor een digitale intake voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dit betekent dat patiënten niet langer naar het ziekenhuis hoeven voor een intakegesprek, maar in plaats daarvan thuis een online vragenlijst kunnen invullen en informatieve video's kunnen bekijken over het onderzoek. Deze digitale intake maakt de voorbereiding eenvoudiger en biedt patiënten alle benodigde informatie.

Deze nieuwe werkwijze is een belangrijke stap richting modernere en patiëntvriendelijkere zorg. Tot nu toe is er al veel enthousiasme onder patiënten, met minimaal 20 procent van de afspraken die digitaal plaatsvinden. Patiënten die binnenkort een intake voor een BVO-scopie hebben, zullen automatisch geïnformeerd worden over hoe ze de digitale intake kunnen gebruiken.

Nieuw bestuurslid Ommelander

Hennie Sanders draagt per 1 juni 2025 haar taken als bestuurder van het Ommelander Ziekenhuis Groningen over aan Roel Venema, die al enige tijd aan het Ommelander Ziekenhuis is verbonden als strategisch adviseur. Roel is door de aandeelhouder (UMCG) per 1 april a.s. benoemd tot nieuw lid raad van bestuur. De benoeming is positief ondersteund door de interne gremia. Hennie Sanders is van grote waarde geweest voor het ziekenhuis. Destijds is zij op verzoek van het Ommelander Ziekenhuis langer als bestuurder aangebleven dan eerder de planning was.

“Roel is een bestuurder met een onderzoekende en resultaatgerichte aanpak en zijn netwerk is van belang voor de verdere positionering van ons ziekenhuis. In een nieuwe samenstelling gaan we als bestuur de komende periode onze dienstverlening verder innoveren in het belang van de inwoners van deze regio”, vertelt bestuursvoorzitter Bas Wallis de Vries “Ik kijk uit naar de samenwerking in de raad van bestuur en met alle andere collega’s van het Ommelander Ziekenhuis en heb er veel zin in om mijn bijdrage te leveren aan de missie van het Ommelander Ziekenhuis: Samen. De beste zorg. Dichtbij”, aldus Roel Venema.

