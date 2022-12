Onderzoek naar netvliesoperatie met robotondersteuning

Binnen Het Oogziekenhuis werd in 2019 als eerste in de wereld een netvliesoperatie met robotondersteuning gedaan. Naar aanleiding van deze eerste uitgevoerde robot-gestuurde klinische oogoperatie ter wereld, wordt het Oogziekenhuis inmiddels erkend als een van de pioniers op het gebied van robotchirurgie in de oogheelkunde. Zodoende worden ook deuren geopend om de mogelijkheden van de robot te verkennen voor ingewikkeldere netvliesoperaties zoals submaculaire operaties (een bloeding onder de macula ofwel gele vlek), gentherapie en operaties in de bloedvaten (intravasculaire operaties).

Unieke studie robotondersteuning

Het baanbrekende werk op het gebied van oogoperaties met robotondersteuning is nu verder onderbouwd met een uniek onderzoek. Het gaat namelijk om ’s werelds eerste gerandomiseerde gecontroleerde studie over robotchirurgie voor ERM. Hoewel deze operatie met robotondersteuning meer in beslag nam dan een puur handmatige operatie, werd ontdekt dat met behulp van de robot verschillende chirurgische stappen veilig en precies mogelijk waren. Het doel van het onderzoek was om de haalbaarheid en veiligheid te onderzoeken van het uitvoeren van gebruikelijke chirurgische stappen bij epiretinale membraanpeeling (ERM) met behulp van het Preceyes Surgical System (PSS).

Geen complicaties

In het onderzoeksartikel worden de resultaten weergegeven van de robotoperatie in vergelijking met de handmatige aanpak: ‘Alle met de robot uitgevoerde stappen waren uitvoerbaar zonder klinische bijwerkingen of complicaties. De chirurgische tijd was langer in de robot-geassisteerde groep en duurde gemiddeld 56 minuten tegenover 24 minuten in de groep zonder robot. Tijdens het onderzoek nam de duur van robotgeassisteerde operaties af van 72 naar 46 minuten. De afstand die de tang aflegde bleek uiteindelijk een stuk korter in de groep met robotondersteuning.

Veiliger en preciezer

Hoewel de operatie dus iets langer duurt mét robot is oogarts Koorosh Faridpooya toch erg blij met de robotondersteuning omdat zo preciezer en veiliger kan worden gewerkt. “Het oog is een klein en complex orgaan. Oogoperaties zijn daarom erg lastig. De operatierobot maakt het in de toekomst mogelijk om behandelingen preciezer uit te voeren, waardoor we complicaties kunnen verminderen en de uitkomst van de operatie kunnen verbeteren. Ook kunnen we op termijn zelfs nieuwe behandelingen uitvoeren die op dit moment nog zeer moeilijk of zelfs niet mogelijk zijn.”