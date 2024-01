Onderzoekers Sheffield ontwikkelen mobiele medische robot

Het voertuig, dat beschikt over twee robotarmen, is ontwikkeld door het Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) van de universiteit van Sheffield samen met Sheffield Robotics en het Departement Automatische Controle en Systeemtechniek. De mobiele medische robot is in staat tot het uitvoeren van basale medische handelingen. Het is een onbemand grondvoertuig dat gebruikmaakt VR om artsen in staat te stellen de temperatuur, bloeddruk, hartslag van een persoon te controleren.

Pijnmedicatie

De medische robot kan ook medicatie toedienen via een auto-injector, bijvoorbeeld voor pijnbestrijding. De robot is echter vooral ontworpen met een focus op veiligheid en uitvoeren van triage in situaties waarin het voor medische professionals te gevaarlijk is. David King, hoofd van Digital Design bij het AMRC, licht op de website van de universiteit toe: “Dit project toont de mogelijkheid van medische technologie om levens te redden, door het op afstand beoordelen en behandelen van slachtoffers in risicovolle omgevingen.”

Robots rukken op

De ontwikkeling van deze technologie komt op een moment waarop robotisering in de gezondheidszorg steeds gebruikelijker wordt. Het loopt van robots die bij ingrepen helpen zoals operaties aan de prostaat of aan de buikwand, tot en met robots die de facilitaire dienst helpen bij het desinfecteren van ruimtes. Wat de mobiele medische robot van de Universiteit van Sheffield onderscheidt van bestaande innovaties is de mobiele en onbemande aard ervan, waardoor dit exemplaar kan opereren in omgevingen die voor mensen te gevaarlijk zijn.

Financiering mobiele medische robot

Het MediTel-project, zoals het bekendstaat, werd in slechts negen maanden ontwikkeld en is een van de drie ‘telexistence technologies’ die worden gefinancierd door de Defence and Security Accelerator (DASA). Tevens zijn er bijdragen van het Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) en de Nuclear Decommissioning Authority (NDA). Het team achter MediTel is wil de robot graag doorontwikkelen en is daarom op zoek naar verdere financiering en partnerschappen om de mogelijkheden van hun specifieke mobiele medische robot te vergroten. Het uiteindelijke doel is om deze technologie op grotere schaal in te kunnen zetten bij medische noodsituaties.