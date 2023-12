Robotoperatie aan grote buikwandbreuk succesvol

Chirurg Bastiaan Pultrum, werkzaam in het Martini Ziekenhuis, was één van de eerste chirurgen in Nederland die zich specialiseerde in het opereren van grote buikwandbreuken met de Da Vinci Xi operatierobot.



“De operatierobot zorgt voor een scherp en natuurgetrouw driedimensionaal beeld met hoge resolutie en uitvergrote weergave”, vertelt hij op de website van het ziekenhuis. “Daarnaast zijn de ‘armen’ van de robot smal, hebben ze een ‘pols’ gewricht, kunnen ze onder een grote hoek werken en reiken ze zeer wijd. Met andere woorden: je kan als chirurg overal makkelijk bij en zodoende nauwkeurig werken terwijl je maar drie openingen van elk acht millimeter hoeft te maken.”

Robotondersteuning rukt op

Robotondersteuning is in steeds meer OK’s in Nederland beschikbaar. Robots worden onder meer ingezet bij prostaatoperaties, orthopedische ingrepen, complexe darmoperaties en delicate netvliesoperaties. Hoe effectief een robotoperatie gemiddeld is, blijkt onder meer uit onderzoek aan de University of Sheffield en University College London dat laat zien dat operaties met robots gemiddeld voor 52 procent minder heropnames zorgen. Verrassende bijvangst was dat opereren met robots het risico op bloedstolsels aanzienlijk verlaagde. Tevens konden patiënten die met de robot waren geopereerd eerder naar huis. Er waren minder complicaties na de operatie en patiënten waren ook sneller mobieler.

Ook de robotoperatie in het Martini Ziekenhuis, bij een grote buikwandbreuk, heeft grote voordelen. Doordat de chirurg met behulp van de robot geen grote wond hoeft te maken zoals bij de traditionele open operatie, herstelt de patiënt sneller en met minder pijn. Eerder moesten patiënten één of twee dagen in het ziekenhuis blijven na de operatie, maar nu kunnen mensen vaak dezelfde dag alweer naar huis. Nog belangrijker is dat de resultaten van de operatie met de robot zijn net zo goed of zelfs beter dan met de open operatie.

Grote buikwandbreuk & facts

Een grote buikwandbreuk kan ontstaan door een aangeboren zwakke plek in de buikwand, na een operatie in de buik, of door uitrekking of zwakte van de buikwand, bijvoorbeeld door toename in lichaamsgewicht, zwangerschap, veel hoesten of vaak zwaar tillen. Het kan daarbij gaan om een navelbreuk, littekenbreuk of zwakke plek elders in de buikwand. Bastiaan Pultrum: ‘Patiënten die een buikwandbreuk hebben, ervaren pijn wanneer een uitstulping van vetweefsel of een deel van de darmen bekneld komt te zitten. Tijdens de operatie sluiten we alle lagen van de buikwand en plaatsen we ter versteviging een matje van kunststof in de buikwand. Zo voorkomen we dat er opnieuw een breuk ontstaat.’

Het Martini Ziekenhuis is volgens betrokkenen het enige ziekenhuis in Noord-Nederland die grote buikwandbreuken met behulp van de Da Vinci Xi operatierobot herstelt. Chirurg Bastiaan Pultrum deelt binnenkort graag zijn kennis en ervaring omtrent deze bijzondere vorm van robotchirurgie met collega-chirurgen van andere ziekenhuizen.