Ook Medicinfo sluit aan bij de Innovation Partner Group

Als initiatiefnemers en aanjagers van de Innovation Partner Group zijn we bij ICT&health verheugd dat ook Medicinfo zich bij dit initiatief heeft aangesloten. Medicinfo is namelijk al bijna 25 jaar actief in het ondersteunen van de Nederlandse zorg met (digitale) zorg op afstand. Daarnaast volgen zij nauwgezet de ontwikkelingen in de zorg en zien ze meerdere digitale innovaties die de komende jaren een sleutelrol zullen spelen in het toegankelijk en toekomstbestendig maken van de zorg. Als nieuw lid van de Innovation Partner Group, zal Medicinfo haar kennis en kunde via het ICT&health-platform met de zorg delen.

Medicinfo richt zich op het creëren van samenhang tussen zorgverleners, technologie en patiënten. Door het gebruik van digitale hulpmiddelen, zoals een centrale digitale toegangspoort voor patiënten, draagt de organisatie bij aan een meer efficiënte en rustgevende zorgervaring. Dit stelt zowel zorgverleners als patiënten in staat om meer regie te nemen over het zorgproces, terwijl wachttijden en werkdruk worden verlaagd.

Eind januari zal Medicinfo uiteraard ook aanwezig zijn tijdens de ICT&health World Conference (28 t/m 30 januari) in het MECC. Wij stelden het directieteam van Medicinfo, Caroline Besuijen en Steven van Kemenade, drie vragen over het partnerschap, hun bijdrage op de World Conference en wat zij zien als The Next Big Thing op het gebied van (digitale) zorginnovaties en ontwikkelingen.

Waarom is Medicinfo Innovation Partner geworden?

Het Nederlandse zorgstelsel staat op een kruispunt. Het voortzetten van het traditionele systeem is niet langer voldoende om de toenemende zorgvraag aan te kunnen. Innovatie is noodzakelijk om de toegankelijkheid en kwaliteit te waarborgen. Medicinfo viert in 2025 haar 25-jarig jubileum. We zijn destijds opgericht in de periode waarin internet een vlucht nam in het algemeen gebruik. Vanaf dat moment heeft Medicinfo de mogelijkheden van technologie en digitalisering continue verkend om diensten te ontwikkelen die de zorg kon ondersteunen.

We zien het als onze taak om de kennis en ervaring die we hebben opgedaan breder beschikbaar te maken. Niet alleen in de eerstelijnszorg waarin we nu met name actief zijn maar ook in de tweedelijnszorg, VVT en bredere zorg in de keten. De manier waarop wij hybride zorg faciliteren heeft de potentie om veel meer gebieden in de zorg te ondersteunen en daarom vinden we het belangrijk om dit breder bekend te maken en met relevante partners in contact te komen. Ons doel is om samen te werken, samen te leren en de zorg zo steeds verder te verbeteren. Zodat zorg toegankelijk blijft voor iedereen die dat nodig heeft.

Medicinfo is ook aanwezig op de ICT&health World Conference . Wat vinden jullie belangrijk om daar te vertellen? En waarom mogen deelnemers aan het congres jullie presentatie(s) zeker niet missen?

Medicinfo is al bijna 25 jaar actief in het ondersteunen van de Nederlandse zorg met (digitale) zorg op afstand. De laatste jaren werkten we vooral samen met huisartsenpraktijken, huisartsenposten en zorggroepen om de werkdruk van praktijkteams te verlagen en zorgpaden efficiënter in te richten.

We hebben inmiddels veel inzichten in hoe we digitale technologieën effectief kunnen integreren met traditionele zorg op locatie. Aan de hand van de eerste initiatieven op het gebied van hybride zorg delen we graag de geleerde lessen, succesfactoren en uitdagingen. Het doel daarvan is om input te geven voor het uitwerken van de regioplannen en initiatieven als vervolg op het IZA, waarin hybride zorg en regionale samenwerking belangrijke speerpunten zijn om de zorg toekomstbestendig te maken.

Met onze presentatie op het congres geven we, aan de hand van praktijkcases, bruikbare inzichten en concrete handvaten voor zorgprofessionals en beleidsmakers om samen te werken aan toegankelijke en hoogwaardige zorg in de regio.

Welke nieuwe (digitale) innovaties volgen jullie en/of ziet Medicinfo als ‘The Next Big Thing’ voor 2025 en daarna?

Bij Medicinfo volgen we nauwgezet de ontwikkelingen in de zorg en zien we meerdere digitale innovaties die de komende jaren een sleutelrol zullen spelen in het toegankelijk en toekomstbestendig maken van de zorg. Een belangrijke uitdaging waar de zorgsector mee te maken heeft, is de groeiende kloof tussen de zorgvraag en het aantal beschikbare zorgverleners. Dit vraagt om een nieuwe benadering, waarbij zorg op afstand een essentieel onderdeel wordt.

De technologie voor zorg op afstand is er al, maar de infrastructuur en werkprocessen moeten nog verder worden afgestemd om deze optimaal te benutten. Medicinfo kan hierbij een coördinerende rol vervullen. Onze ervaring met het coördineren van zorg op afstand, waarbij we bepalen welke zorg op welk moment door welke zorgverlener verleend moet worden, sluit goed aan bij de landelijke plannen voor meer zorgcoördinatiecentra. Deze centra richten zich op het bieden van zorg op de juiste plek, iets waar wij al veel ervaring mee hebben. Onze aanpak stelt ons in staat om domeinoverstijgend te werken, wat essentieel is voor de opschaling van zorgoplossingen. Het is van belang dat organisaties niet steeds zelf het wiel opnieuw moeten uitvinden, daarom delen wij graag onze kennis en ‘lessons learned’.

Innovaties die we in dit kader volgen en als ‘The Next Big Thing’ beschouwen, zijn onder andere:

Verrijking van zorg op afstand: door nieuwe technologieën, zoals digitale triage dat we al inzetten en AI, kunnen we zorgprocessen verder optimaliseren. AI kan bijvoorbeeld helpen bij het stellen van diagnoses en het monitoren van patiënten op afstand, waardoor zorg efficiënter en toegankelijker wordt.

Integratie van digitale systemen: een naadloze integratie van verschillende digitale zorgsystemen is cruciaal om de zorg efficiënter en patiëntgerichter te maken. Hierbij gaat het niet alleen om technische koppelingen, maar ook om het aanpassen van werkprocessen en zorgpaden.

Digitale triage: door middel van geavanceerde triage-algoritmen kunnen patiënten sneller en effectiever naar de juiste zorgverlener worden doorverwezen. Dit ontlast niet alleen zorgverleners, maar zorgt er ook voor dat patiënten sneller de juiste zorg krijgen.

Bij Medicinfo geloven we dat het toegankelijk houden van zorg alleen mogelijk is door innovaties slim in te zetten en samen te werken met verschillende zorgpartijen. De sleutel ligt in opschaling en het delen van kennis. Door onze rol als coördinator en onze expertise in zorg op afstand, kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren aan de toekomst van de zorg.

Van 28 tot 30 januari 2025 komt de wereldtop van zorgprofessionals en beleidsmakers opnieuw samen op de ICT&health World Conference in het MECC Maastricht om dat te ontdekken en samen de toekomst van de zorg vorm te geven! Medicinfo zal daar ook aanwezig zijn en diverse zijsessies en presentaties verzorgen. Mis het niet en meld je nu hier aan!