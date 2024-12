Philips en AWS brengen diagnostiekportfolio naar de cloud

Eerder dit jaar kondigden Philips en Amazon Web Services (AWS) al aan te gaan samenwerken om de groeiende vraag naar veilige, schaalbare digitale pathologieoplossingen in de cloud aan te pakken. Daar wordt al ruim een half jaar door beide partijen aan gewerkt en deze week hebben Philips en AWS bekendgemaakt dat ze hun strategische samenwerking nog verder gaan uitbreiden met als doel om de geïntegreerde diagnostiekportfolio van Philips in de cloud aan te bieden. Naast digitale pathologie omvat dit ook oplossingen voor radiologie, cardiologie en geavanceerde visualisatieoplossingen met AI.

Met de uitbreiding van hun samenwerking richten Philips en AWS zich op het versnellen van de migratie van zorgsystemen naar de cloud. Dat behelst het samenbrengen van diagnostische workflows, het verbeteren van de toegang tot cruciale inzichten en het bevorderen van betere resultaten in alle klinische specialismen.

Patiëntgegevens van diverse diagnostische bronnen

De cloud-oplossingen van Philips bieden een samengevoegd overzicht van patiëntgegevens afkomstig van diverse diagnostische bronnen, zoals radiologiebeelden, digitale pathologiecoupes en andere klinische informatie. Hierdoor wordt het voor zorgprofessionals bovendien mogelijk om tools voor diagnostiek, rapportage en workfloworganisatie op afstand te gebruiken. Dat zorgt voor een verbetering van de diagnostische mogelijkheden in het beeldvormingstraject, van diagnose tot behandeling en opvolging.

"Door de portfolio voor zorginformatica van Philips te combineren met de generatieve AI-mogelijkheden van AWS krijgen artsen toegang tot beeldvormingsinzichten, zodat ze patiënten overal en op elk moment effectievere en efficiëntere zorg kunnen bieden, met de beste beveiliging en privacy", aldus Matt Garman, CEO van AWS.

Workflows met generatieve AI

Om de grote uitdagingen waar zorgverleners nog steeds mee te maken hebben, werkt Philips nauw samen met artsen om innovatieve manieren te ontwikkelen die aan de toenemende klinische eisen voldoen. Het automatiseren van routinematige taken en het optimaliseren van workflows helpt artsen tijd terug te winnen die ze kunnen inzetten voor het interpreteren van beelden, consulten en contact met patiënten.

Het doel van Philips is het creëren van robuuste en schaalbare generatieve AI-toepassingen die gebruikmaken van de meest geavanceerde foundation models van Amazon Bedrock en naadloos kunnen worden geïntegreerd in klinische workflows. In de toekomst kunnen deze AI-toepassingen de administratieve last en tijdrovende, repetitieve taken terugdringen. Hierdoor kunnen artsen hun expertise richten op wat echt belangrijk is; cruciale besluitvorming.

Conversationele rapportage

Het integreren van generatieve AI via converstationale rapportage is een mooi voorbeeld. Tijdens gesprekken met collegae of patiënten worden de gesproken teksten dankzij generatieve AI automatisch omgezet in gestructureerde rapporten, die vervolgens kunnen worden beoordeeld. Hiermee kunnen rapporten in real time opgesteld en herzien worden, maar ook diagnostische indrukken worden toegevoegd en mogelijke inconsistenties worden gesignaleerd.

"Gezien de enorme toename van niet alleen het aantal patiënten, maar ook de complexiteit en het aantal beelden per onderzoek, hebben radiologen een tool nodig die de afleiding van het moeten dicteren vermindert en tegelijkertijd de nauwkeurigheid vergroot. Met het concept voor omgevingsrapportage met generatieve AI van Philips kun je gewoon op conversationele toon praten en wordt er binnen enkele seconden een gestructureerd rapport gegenereerd. Ik schat dat dit een efficiëntieverbetering van 15 tot 20 procent oplevert, en dat is nog maar het begin", vertelt Edward Steiner, Chief en Medical Director van The York/WellSpan Advanced Prostate Care Center, VS.

"Met de cloudgebaseerde oplossingen voor zorginformatica van Philips kunnen we betere resultaten behalen in alle klinische disciplines, waaronder radiologie, digitale pathologie en cardiologie. "We werken nauw samen met artsen om ervoor te zorgen dat workflows efficiënter worden en zorgverleners waardevolle tijd terugkrijgen", aldus Roy Jakobs, CEO van Royal Philips.

Meer Europese klanten naar de cloud

Inmiddels heeft Philips heeft al meer dan 150 ziekenhuizen in Noord-Amerika en Latijns-Amerika succesvol gemigreerd naar Philips HealthSuite Imaging op AWS. Het doel is om ook in Europa voor meer klanten de migratie naar de cloud uit te voeren.

Philips zal zijn nieuwste informaticaoplossingen demonstreren in de Philips-stand (#6730) tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America, van 1 t/m 4 december 2024 in Chicago, VS.