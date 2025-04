KPN: Landelijke databeschikbaarheid cruciaal voor netwerkzorg

KPN zet zich in voor de versterking van de Nederlandse digitale infrastructuur door te investeren in glasvezel, 5G, cloudtechnologie en kunstmatige intelligentie. Deze initiatieven zijn essentieel voor het realiseren van landelijke databeschikbaarheid, wat cruciaal is voor de digitale transformatie van diverse sectoren, waaronder de zorg, het onderwijs en de overheid.

De Data Services Hub (DSH) van KPN is een platform dat organisaties in staat stelt om realtime informatie veilig en efficiënt te delen. Dit managed platform fungeert als een digitale snelweg, waarbij KPN de infrastructuur beheert en organisaties de controle hebben over hun datastromen. Hiermee kunnen bedrijven snel reageren op relevante ontwikkelingen en informatie delen met collega's, leveranciers en zelfs concurrenten, terwijl ze de regie behouden over hun gegevens.

Health Exchange

KPN Health biedt met de Health Exchange een veilige en gestandaardiseerde infrastructuur voor het delen van zorgdata, waarmee zorginstellingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau kunnen samenwerken. Deze infrastructuur ondersteunt onder andere de eOverdracht-standaard, die gericht is op het elektronisch en gestructureerd overdragen van patiëntinformatie tussen zorginstellingen, wat bijdraagt aan efficiëntere zorgprocessen en vermindering van administratieve lasten.

Daarnaast versterkt KPN zijn positie in de zorgsector door strategische samenwerkingen en overnames, zoals die van Itzos, om de digitale gegevensuitwisseling verder te verbeteren en te voldoen aan de toenemende vraag naar interoperabiliteit binnen de zorg.

Regionale databeschikbaarheid

In de regio Midden-Holland laat KPN samen met 25 zorg- en welzijnspartners zien hoe landelijke databeschikbaarheid via regionale samenwerking gerealiseerd kan worden. Binnen het initiatief Gedeelde Zorg wordt de KPN Health Exchange (HEx) ingezet om data uit verschillende bronsystemen veilig beschikbaar te maken voor zowel primair gebruik (zoals patiëntenzorg) als secundair gebruik (zoals onderzoek en bedrijfsvoering).

Na het afschieten van het landelijk EPD in 2011 verschoof de aandacht naar regionale netwerken. Deze beweging sluit aan bij het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de uitgangspunten van CumuluZ, een landelijk initiatief voor gestandaardiseerde databeschikbaarheid. KPN speelt hierop in door regionaal al te bouwen aan een landelijke infrastructuur op basis van deze standaarden.

Praktijkgerichte implementatie

De regio-aanpak in Midden-Holland toont de kracht van praktijkgerichte implementatie. De komende twee jaar worden er 14 use cases uitgerold, waaronder eOverdracht, Proactieve Zorgplanning, samenwerking in de acute zorg en mentale gezondheidszorg. Dankzij het robuuste fundament – waarin data gescheiden is van functionaliteit en gewerkt wordt met een vertrouwensmodel en generieke functies – kunnen deze toepassingen flexibel worden opgeschaald.

Samenwerkingen met partners zoals CacaoCare en Open Health Hub zorgen voor een geïntegreerde oplossing. Zo biedt CacaoCare een 360-graden patiëntbeeld en ondersteunt Open Health Hub bij digitale vragenlijsten en datavisualisatie.

Échte netwerkzorg vereist ontsluiting van data over de grenzen van domeinen, instellingen en functies heen. Alleen zo kan databeschikbaarheid bijdragen aan passende, samenhangende zorg voor iedere burger.