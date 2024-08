Primeur MCL met röntgensysteem Philips Radiography 7300 C

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft de wereldwijde primeur met de introductie van het eerste digitale röntgensysteem met kunstmatige intelligentie (AI) van Philips, de Radiography 7300 C. Dit apparaat, ook wel bekend als een bucky, is deze zomer in gebruik genomen op locatie MCL Harlingen. Komende maanden krijgen ook de systemen in Leeuwarden een upgrade, zodat op alle locaties het systeem kan worden gebruikt.

“Ons röntgensysteem Philips Radiography 7300 C is ontwikkeld om MBB’ers beter te helpen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden,” zegt Paul Wiering, Head of Imaging bij Philips Benelux. “We zien zowel de druk op de zorg toenemen en ook een tekort aan MBB’ers ontstaan. Door slimme AI-toepassingen en automatisering kunnen we bij elk röntgenonderzoek mogelijk tijd besparen en zorgen dat herhaalonderzoeken niet nodig zijn.”

Voordelen

Het systeem levert voordelen op voor zowel patiënten als medisch specialisten. Voor patiënten betekent de hoogwaardige kwaliteit van de digitale beelden een snellere en nauwkeuriger diagnose. Die dragen bij een efficiëntere behandeling en verkorte wachttijden. Daarnaast helpt de door AI-ondersteunde technologie om meer betrouwbare en gedetailleerde informatie te verkrijgen, wat de algehele patiëntenzorg ten goede komt.



Voor medische beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’er) wordt door het apparaat het werk gemakkelijker gemaakt. Door de AI-technologie hoeft de MBB’er minder handelingen te verrichten, en kan de MBB’er zijn aandacht richten op de patiënt. Dit komt door functies zoals de automatische aanpassing van de beeldinstellingen en de virtuele hulpmiddelen die het positioneren van de patiënt vereenvoudigen.



Ook zorgt het apparaat voor meer flexibiliteit en gebruikersgemak. Zo is de röntgenbuis bijvoorbeeld voorzien van een display waarmee het scherm van de bedieningscomputer kan worden bediend. Hierdoor hoeft de MBB’er niet steeds heen en weer te lopen om bijvoorbeeld instellingen te controleren of een ander protocol te selecteren.

Klaar voor de toekomst

Projectleider medische beeldvormende technieken in het MCL, Haaije Bruinsma, zegt dat met de komst van de nieuwe röntgensystemen het MCL klaar is voor de toekomst. “De nieuwe systemen leveren de diagnostische kwaliteit die we gewend zijn van Philips en ondersteunen de MBB’ers bij het maken van opnames. De informatievoorziening en de mogelijkheid van het selecteren van het protocol op de röntgenbuis zorgen voor een soepel werkproces.”



De 3D-camera kan worden gebruikt om de patiënt te monitoren tijdens de opname en helpt bij het controleren van de instellingen en de positionering. Bruinsma verwacht dat de toepassingen van de camera in de toekomst worden uitgebreid en worden verbeterd voor optimale ondersteuning. Verder vertelt hij dat een stoplichtsysteem feedback geeft over de opname, zodat tijdens het onderzoek nog aanpassingen kunnen worden gedaan. Zo wordt goede beeldkwaliteit nagestreefd met een zo laag mogelijke stralingsdosis.

AI-tool borstkas

Steeds vaker wordt AI ingezet bij het analyseren van röntgenbeelden. Zo hebben onderzoekers in Denemarken een AI-tool getest die kan helpen bij de diagnose van röntgenfoto’s van de borstkast. Daarbij lag de focus met name op het uitsluiten van diagnoses zonder dat daarbij het aantal kritische missers groter werd. Het onderzoeksteam wilde weten of de kwaliteit van fouten gemaakt door AI en radiologen verschillend was en of AI-fouten gemiddeld objectief slechter zijn dan menselijke fouten.