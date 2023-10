Smart imaging: op weg naar slimmere ziekenhuizen

Het is belangrijk dat ziekenhuizen smart hospitals worden: slimmer en meer samenwerken om de druk op de toenemende behoefte aan zorg aan te kunnen. Maar wat is eigenlijk een smart hospital? Lieke Poot, chief medical information officer (CMIO) van ziekenhuis Isala in Zwolle, interpreteert het als een ziekenhuis dat slimme technologie inzet om de zorgmedewerkers te ondersteunen in hun werk.

Brede interpretatie

“Die zorgverleners moeten zich niet aanpassen aan de technologie, maar andersom”, vertelt Poot in een interview met ICT&health. “En het woord technologie kan hierbij heel breed worden geïnterpreteerd: van het automatisch inladen van telefoonnummers in een telefoonsysteem tot spraakherkenning voor slimme verslaglegging of artificial intelligence als beslissingsondersteuning. Alles kortom wat de zorgverleners kan ontlasten, zodat zij zich zo volledig mogelijk op de inhoud van hun werk kunnen richten.”

Het is duidelijk waarom dit nodig is, stelt Poot. Ze zegt: “We hebben in ons land te maken met een dubbele vergrijzing. Er is sprake van ontgroening van de professionals die inzetbaar zijn voor het verlenen van zorg. En er zijn strakke budgettaire kaders. Alle ziekenhuizen worstelen hiermee. Ze móeten dus hun grenzen gaan verleggen, om de zorg te kunnen blijven verlenen die nodig is.”

Smart imaging

Een belangrijk facet in het smart hospital is smart imaging. “Je ziet dat beeldvormende afdelingen als radiologie en pathologie nadenken over manieren om de toenemende vraag aan te kunnen”, vertelt Poot. “In hun processen zitten handelingen die slimmer kunnen. Administratieve processen, maar ook alle benodigde patiëntinformatie bij elkaar zoeken. Dat betekent nu nog veel bellen naar andere ziekenhuizen. Beeldbeschikbaarheid is dus belangrijk, om hierin winst te kunnen boeken. En ook om de veiligheid te verhogen trouwens, door de kans op fouten door menselijk handelen te verkleinen.”

Sinds Poot zich in Isala met het onderwerp smart imaging bezighoudt, krijgt ze regelmatig de vraag wat ze daar eigenlijk precies mee bedoelt. “De kern is dat het erom gaat de zorgverlener meer centraal te stellen en te ondersteunen met technologie. De focus ligt daarbij niet zozeer op de uitkomst van diagnostiek, dat is niet primair wat ik bedoel. Het gaat er vooral om AI in te zetten om de professional veel voorkomende handelingen uit handen te nemen. Als ik dat uitleg, leidt dat altijd tot enthousiaste reacties.”

