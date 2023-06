AI verbetert kwaliteit MRI-scan

Eind 2022 presenteerde Philips zijn nieuwste ontwikkelingen en producten op het gebied van echografie en radiologie. Daarbij speelt kunstmatige intelligentie (AI) een steeds belangrijkere rol – en niet alleen voor kwalitatief nog betere medische beeldvorming en een snellere diagnostiek. De nieuwe op AI gebaseerde diagnostische systemen en informatica oplossingen van Philips Health ondersteunen ziekenhuizen en radiologie-afdelingen bij het aanpakken van enkele van de grootste uitdagingen.

Stilliggen blijkt moeilijk

Bij iedere MRI-scan ligt een patiënt gemiddeld 15 tot 90 minuten stil in een smalle tunnel. In de praktijk blijkt het vaak een uitdaging voor patiënten om zo lang stil te blijven liggen, waardoor de scan opnieuw moet worden gedaan. Dat is zonde van het geld en de tijd. “Twintig procent van de MRI-scans moest opnieuw worden gedaan als gevolg van beweging”, stelt Deniz Yakisikli, Product Marketing Manager MR bij Philips. “Als patiënten sneller worden gescand, verbetert dat de ervaring voor patiënten en vermindert dat bewegingsgerelateerde beeldproblemen.”

Sneller en scherper beeld met AI

Wanneer wordt geprobeerd om in een kortere tijd een scan te maken met traditionele MRI-beeldvorming, kan het voorkomen dat ruis ook wordt omgezet in beeld. Dit beïnvloedt de beeldresolutie en de beeldkwaliteit. Om het MRI-onderzoek te verkorten, kan AI helpen om sneller een beeld te vormen.

“Met behulp van Artificial Intelligence kunnen algoritmes ruis detecteren en corrigeren, waardoor alleen de beste signalen worden omgezet in beeld”, aldus Deniz. “Door AI toe te passen bij de bron van het MR-signaal, dus wanneer het signaal voor het eerst wordt omgezet in beeld, kan het MRI-onderzoek aanzienlijk worden verkort. Door de ruis te corrigeren met AI, kunnen we de beeldresolutie aanzienlijk verbeteren. Hierdoor kunnen artsen sneller en met meer vertrouwen een betere diagnose stellen”.

Magneet

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt bij een Magnetic Resonance Imaging (MRI) scan gebruik gemaakt van een zeer sterke magneet. Deze magneet in combinatie met radiogolven zorgen er voor dat draaiende waterstofprotonen zich tijdelijk richten naar het magneetveld. De energie die hierbij vrijkomt, vormt verschillende signalen, afhankelijk van de aard van het lichaamsweefsel rond het proton.

De signalen worden omgezet in een gedetailleerd beeld van de organen en de weefsels in het lichaam: de MRI-scan. De radioloog kan op basis van dit beeld eventuele afwijkingen opsporen. Om deze signalen goed in beeld te kunnen brengen, moet de patiënt gedurende het onderzoek stilliggen. Dit kan, afhankelijk van het lichaamsdeel of het orgaan dat wordt onderzocht, tot 90 minuten duren.

AI op Dutch Technology Festival

Philips gebruikt de softwareapplicatie SmartSpeed voor snellere en betere scans. Jongeren en studenten kunnen tijdens het Dutch Technology Festival in het Klokgebouw vrijdag 9 juni ervaren hoe dat werkt. Op vrijdagmiddag 9 juni is het Klokgebouw toegankelijk voor tech-liefhebbers van alle leeftijden. Naast deze demo kan de bezoeker ook virtueel rondlopen over de Campus Best om te zien waar de producten van Philips worden gemaakt en ervaren hoe Virtual Reality gebruikt wordt in productontwikkeling.

Op zaterdag 10 juni opent het Philips Museum zijn deuren, waar de SmartSpeed demo ook te zien is en bezoekers zien hoe Philips zich door de jaren ontwikkelde naar het gezondheidstechnologie bedrijf dat het vandaag de dag is.