Subsidie voor AI-lab moet MRI-scans versnellen

Nu is het nog zo dat patiënten tijdens een MRI-onderzoek langere tijd – van een kwartier tot soms een uur moeten stilliggen in een nauwe, luidruchtige omgeving. Ook een lichte beweging maakt de MRI-scan minder scherp, waardoor afwijkingen niet goed zichtbaar zijn. Onderzoekers van de afdeling Radiologie van het LUMC werken al sinds 2019 samen met de Universiteit Leiden en Philips om de scans te versnellen met toepassing van AI-technologie. Zij verwachten dat de financiële impuls van NWO ook hun onderzoek versnelt.

Snellere, betere MRI-scans

Het uiteindelijke doel van de onderzoekers is om een volledig MRI-onderzoek in minder dan vijf minuten afgerond te kunnen krijgen. Zij ontwikkelen hiertoe algoritmen die met minder data nog steeds een goed MRI-beeld maken. Daarnaast willen de onderzoekers AI-technologie ontwikkelen die MRI-scans bestand maakt tegen bewegingen van de patiënt. Zij richten zich specifiek op het hart. Omdat dit orgaan altijd beweegt, is een scan extra uitdagend.

De onderzoekers denken met AI een grote slag te kunnen slaan als het gaat om een kortere scanduur, hogere scankwaliteit en meer comfort. Dat biedt niet alleen voordelen aan de patiënt, maar moet ook zorgen voor meer efficiëntie op radiologie-afdelingen. Daarom wordt er ook gekeken naar de bijbehorende veranderingen op de werkvloer. Zo kan volgens de onderzoekers de effectieve inzet en acceptatie van AI-ondersteunde MRI-scans groter worden door de impact te bestuderen van deze technologie op professionals die ermee werken, op de organisatie en beleidscontext waarbinnen dat plaatsvindt.

2,1 miljoen euro subsidie

De drie partners vormen samen het AI4MRI lab, dat werkt binnen het nationale netwerk van Innovation Center for Artificial Intelligence Labs (ICAI labs). NWO heeft het door de Universiteit van Amsterdam gecoördineerde ROBUST-consortium 87 miljoen euro toegekend. AI4MRI maakt deel uit van het consortium en krijgt 2,1 miljoen euro. Het lab maakt ook deel uit van het SAILS-programma, dat tot doel heeft het AI-ecosysteem in Leiden te versterken.

De wetenschappelijke directie van het AI4MRI ICAI lab bestaat uit LUMC-hoogleraren Marius Staring en Thijs van Osch van de afdeling Radiologie, dr. Nicola Pezzotti, senior scientist bij Philips en Assistant Professor bij TU/e en hoogleraar Bram Klievink (Universiteit Leiden).

De toekenning van deze grote NWO-subsidie draagt volgens Staring in grote mate bij aan de versterking van AI-onderzoek naar MRI. Ook verstevigt het de goede banden tussen Leiden en Philips, voegt Pezzotti toe.

“Door intensief samen te werken, versterken we elkaars kennis en competentie, wat resulteert in nieuwe innovatieve producten die wereldwijd gebruikt kunnen worden”, stelt Richard Kemkers, Innovation Program Manager bij Philips tot slot. “De eerste resultaten zijn al geïntroduceerd (versnelde MRI scans), wat ons veel vertrouwen geeft voor toekomstige verbeteringen die hard nodig zijn in de zorg.”

AI bij LUMC

Het LUMC timmert al langer aan de weg met AI-onderzoek en toepassingen. Begin 2020 richtte het ziekenhuis het Clinical Artificial Intelligence and Research Lab (CAIRELab) op, om alle AI-activiteiten en de regie hierop te bundelen. Begin 2022 voegde het CAIRELab nog een toepassing aan het e-health-concept The Box van het LUMC toe. Het algoritme maakt het mogelijk om metingen met het thuismonitoring-instrumentarium van het LUMC automatisch te verwerken. Doel is om verpleegkundig specialisten te ontlasten.