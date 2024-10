CARAI-project laat kansen AI zien voor zorg, welzijn en onderwijs

Het project CARAI (Care for AI Readiness Acquiring Insights) heeft de goedkeuring gekregen van AiNed. Het project is bedoeld om een learning community op te zetten waarin zorg- en welzijnsmedewerkers en studenten samen ontdekken welke vaardigheden nodig zijn om AI effectief toe te passen in de zorg. Via de lectoraten van AI en Zorg is hogeschool Zuyd kartrekker van dit project. Door de samenwerking moet AI toegankelijker worden en bijdragen aan slimmere en efficiëntere zorg.

Samenwerking staat centraal in het CARAI-project waarin kennis-, zorg-, en welzijnsinstellingen de handen ineenslaan. Zo werkt Zuyd samen met de Open Universiteit, Universiteit Maastricht en VISTA-college om het onderwijsgedeelte van de learning community vorm te geven. Veel zorg- en welzijnsorganisaties in Limburg, zoals Zuyderland, Maastro, VieCuri, Meditta, Adelante, De Zorggroep, Welzijnsgroep Parkstad Limburg en Proteion, zijn aangesloten om kennis op te doen en te delen.

Praktijkgerichte leermodules

Met mkb-innovatiebegeleiders ORGfit en KEMBIT en samenwerkingspartners Brightlands Smart Services Campus, LIME, Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, Academische Werkplaats Duurzame Zorg Limburg en EIZT ontstaat een sterk consortium dat verder kan groeien. Alle partijen samen ontwikkelen praktijkgerichte leermodules. Daarmee kunnen zorg- en welzijnsmedewerkers en studenten leren hoe ze AI kunnen toepassen in hun dagelijks werk.



Met CARAI worden belangrijke stappen gezet om AI een plek te geven in de zorg. Dit helpt om de uitdagingen in zorg en welzijn zoals de toenemende zorgvraag en een tekort aan personeel, aan te kunnen. Zo kan AI helpen bij het digitaliseren van data. Ook kunnen AI helpen bij de administratieve taken die zorgverleners ook hebben of bij het opstellen van betere behandelplannen. Via de AI-hub Brightlands van de Brightlands Smart Services Campus wordt het materiaal uit de learning community verder verspreid, zodat de impact ervan verder reikt dan alleen Limburg.

Nieuwe opleiding

Vanwege het CARAI-project krijgen de komende jaren 800 zorg- en welzijnsmedewerkers en 400 studenten de kans om te leren hoe AI hun werk kan gaan verbeteren. Uiteindelijk leidt dit tot betere zorg, meer tijd voor patiënten en een sterkere regionale zorgsector die klaar is voor de toekomst.

Onder de naam ‘Applied Data Science en Artificial Intelligence’ is het Zuyd dit jaar ook gestart met een nieuwe opleiding. Aanleiding voor de nieuwe opleiding is de toenemende vraag vanuit het werkveld om mensen op te leiden op dit gebied. Een van de belangrijkste partners voor de ontwikkeling van de nieuwe opleiding is Brightlands. Ook de Maastricht University is betrokken want daar bestaat de opleiding Data Science en AI.