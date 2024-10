Neurofeedback helpt stressklachten voorkomen

Onderzoekers David Linden (Universiteit Maastricht), Florian Krause, en Erno Hermans (beiden Radboudumc) hebben baanbrekend onderzoek gedaan naar de behandeling van stressgerelateerde aandoeningen. Hun bevindingen tonen aan dat neurofeedback een veelbelovende methode is om miljoenen mensen wereldwijd te helpen die kampen met stress. Terwijl traditionele behandelmethoden zoals therapie en medicatie vaak onvoldoende resultaat bieden, biedt neurofeedback een innovatieve aanpak om de disfunctionele hersennetwerken die betrokken zijn bij stressresponsen, te herstellen. Dit onderzoek biedt nieuwe perspectieven voor de gezondheidszorg, die wereldwijd voor de uitdaging staat om de stijgende aantallen stressgerelateerde stoornissen aan te pakken, mede verergerd door de COVID-19 pandemie en andere wereldwijde crises.

Mede door de COVID-19 pandemie en andere wereldwijde crises is het aantal mensen dat lijdt aan stress enorm toegenomen. Neurowetenschappelijke studies hebben aangetoond dat stressgerelateerde stoornissen verband houden met disfunctionele veranderingen in de grootschalige netwerken van de hersenen. Deze netwerken, waarbij meerdere hersengebieden betrokken zijn, reageren niet op de juiste manier op stress. Het onderzoek van de drie wetenschappers laat zien dat de netwerken kunnen worden aangepakt en aangepast om die stressgerelateerde stoornissen effectiever te lijf te gaan.

Neurofeedback

Neurofeedback is een methode die mensen helpt om hun hersenactiviteit te leren controleren. Door de real-time informatie over hun hersenfunctie, kunnen mensen deze aanpassen en daarmee gezondere hersenpatronen bereiken. Dat betekent dat zodra mensen leren hoe ze dit moeten doen, ze de vaardigheden gebruiken om zelf met stress om te gaan. Deze behandelwijze kunnen de mensen buiten therapiesessies om doen. Dit traject leidt tot gepersonaliseerde interventies. Door deze methode op maat leren mensen zelf hoe ze hun hersenen kunnen moduleren in reactie op stressfactoren in het dagelijkse leven.

Preventie

Deze aanpak kan helpen voorkomen dat langdurige en herhaalde blootstelling aan stress escaleert in stoornissen. Het biedt mogelijkheden tot preventie in plaats van alleen behandelopties. Door mensen tijdig te trainen kunnen ze de stress leren beheersen. Daarmee wordt voorkomen dat ze stressgerelateerde klachten krijgen

Krause is optimistisch over het potentieel van neurofeedback, omdat er nu al meer onderzoek en klinische tests lopen. Neurofeedback is volgens de onderzoekers een kandidaat voor gepersonaliseerde, preventieve interventies, die de manier waarop stressgerelateerde stoornissen worden behandeld kan verbeteren.

Neurofeedbacktool voor scholieren

Onlangs hebben onderzoekers Nienke van Atteveldt en Tieme Janssen van de Vrije Universiteit Amsterdam, een innovatie ontwikkeld voor scholieren om een inkijkje te krijgen in hun eigen hoofd. De onderzoekers ontwikkelden de neurofeedbacktool ‘Explore Your Brain’ die moet helpen om de mindset van jongeren te veranderen. Leerlingen die denken 'Ik snap het toch niet', en daarmee hun potentieel beperken, gaan dankzij de tool denken met een ‘groeimindset’: 'Ik snap het nog niet'.