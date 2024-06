Temstem, een app voor stemmenhoorders

In Nederland zijn er veel mensen die wel eens een stem in hun hoofd horen. Er zijn echter ook mensen die er dagelijks last van hebben. Voor hen is dit dan ook een dagelijkse strijd. Zij horen stemmen die bijvoorbeeld bedreigend of beledigend kunnen zijn. Dat maakt kun vaak angstig en somber, waardoor zij zich terugtrekken uit het sociale leven. Helaas is medicatie niet altijd even effectief en is psychologische hulp vaak niet beschikbaar.

Voor Alyssa Jongeneel van Parnassia was dit de drijfveer om onderzoek te doen naar Temstem, een app om mensen die stemmen horen hulp te bieden. De app kan op twee manieren gebruikt worden.

1. Met “Dimmen” worden de stemmen naar de achtergrond geduwd en hierdoor hebben mensen minder last van de stemmen. 2. “Aanpakken” helpt bij het verwerken van nare stemmenherinneringen, deze worden minder naar en geloofwaardig.

Temstem in de praktijk

Alyssa maakt in haar werk al psycholoog al gebruik van Temstem. Zij integreert de app in de CGT behandeling voor stemmen als onderdeel van het aanleren van coping strategieën. "Tot nu toe zijn de ervaringen heel positief, mensen merken echt dat ze tijdens het spelen en nog een tijdje daarna, even geen stemmen meer horen. Ook helpt het hen om zich minder aan te trekken van wat de stemmen zeggen. Persoonlijk vind ik het een hele fijne en innovatieve manier van coping, die aansluit bij deze tijdsgeest en mensen met stemmen ondersteunt op moeilijke momenten”, aldus Alyssa die als psycholoog werkzaam is bij Parnassia.

Temstem verbeteren

Met haar proefschrift heeft Alyssa nu dus de effectiviteit van beide functies aangetoond. Echter, ondanks de effectiviteit van deze veelbelovende functies, toonde het onderzoek geen significante vermindering van dagelijkse emotionele stress bij mensen die al 16 jaar stemmen horen. Daarom wordt nu verder onderzoek gedaan naar eventuele verbeteringen van Temstem. Denk aan reminders of therapeutische ondersteuning.

Vrijdag 28 juni promoveert Alyssa op haar onderzoek naar Temstem. Die promotie, aan de de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, kan online live gevolgd worden vanaf 13u45. Promotoren zijn prof.dr. M. van der Gaag en prof.dr. M.M. Riper, copromotor is prof.dr. D.P.G. van den Berg.

E-learning voor stemmenhoorders

Onlangs ontwikkelde Kenniscentrum Phrenos de gratis beschikbare e-learning ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’ om mensen die stemmen horen te ondersteunen. Die e-learning kan desgewenst met twee personen gelijktijdig gevolgd worden. Bijvoorbeeld in een behandelsetting, samen met een behandelaar of in een herstelacademie samen met een ervaringsdeskundige