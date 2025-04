Internationale studie over eHealth in geriatrische revalidatie

Voor het gebruik van eHealth in de geriatrische revalidatie is een studie gedaan naar drie belangrijke eHealth-gerelateerde thema’s: het gebruik, de domeinen en de wetenschappelijke evaluatie van eHealth. Doel van de studie was om internationale overeenstemming te bereiken over die drie thema’s. In totaal deden tachtig deelnemers uit tien landen mee aan een Delphi-procedure dat uit twee rondes bestond. Overeenstemming was er over zesentwintig stellingen.

Drie daarvan gingen over het gebruik van eHealth, vijf over eHealth-domeinen en achttien over de wetenschappelijke evaluatie van eHealth. De deelnemers aan de studie zijn zorgverleners met ervaring in eHealth binnen de geriatrische revalidatie. Ze waren afkomstig uit: Brazilië, Canada, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Japan, Malta, Nederland, Zuid-Korea en Spanje.

Belangrijke conclusie uit de studie is de noodzaak van duidelijke en specifieke beschrijving van eHealth in de geriatrische revalidatie. Tussen oktober 2022 en juni 2023 werd de internationale online Delphi-studie uitgevoerd. Naar aanleiding van die conclusie is een eenvoudig en toegankelijk model ontwikkeld dat beschrijft hoe eHealth te gebruiken en de domeinen van eHealth binnen geriatrische revalidatie in kaart brengt.

eHealth-interventies

In dit model is de patiëntreis verwerkt en kan daardoor zowel patiënten als zorgprofessionals ondersteunen in het inzetten en gebruiken van eHealth. Ook kan met het model worden vastgesteld wat een goed moment is voor eHealth-interventies en binnen welke specifieke context. Door overeenstemming te hebben over de bruikbaarheid van eHealth en te kijken naar leeftijd gerelateerde uitkomsten, is het mogelijk om een wetenschappelijk antwoord te hebben op de inzet en de veiligheid van eHealth in de geriatrische revalidatie.

Het model laat zien in welke fase revalidatie van toegevoegde waarde kan zijn. Omdat de informatie- en consultatiedomeinen van toepassing zijn op de hele patiëntreis, werden beide opgenomen in de andere drie domeinen, te weten monitoring, training en zelfmanagement. Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare, vaak oudere mensen die bijvoorbeeld vanwege een val of een beroerte in het ziekenhuis belanden. Na het eerste herstel volgt een wekenlange revalidatie met als doel deze mensen weer zelfstandig thuis te laten wonen.

Kansrijke mogelijkheden

Helaas keert meer dan dertig procent slechter naar huis terug dan dat zij vóór de ziekenhuisopname waren. Er zijn veel mogelijkheden om met innovatieve interventies de geriatrische revalidatie slimmer vorm te geven. Dit is zelfs hoogstnoodzakelijk, in het licht van de toenemende vergrijzing en de wens om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Bijzonder lector Marije Holstege vertelde vorig jaar maart in haar lectorale rede op kansrijke (digitale) mogelijkheden.