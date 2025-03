Tijdwinst voor ouderenzorg met spraakgestuurd rapporteren

Een medewerker in de ouderenzorg kan per dag wel tot een kwartier tijd besparen per dag door spraakgestuurd te rapporteren. Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek van Vilans dat is gedaan in het kader van Anders Werken in de Zorg (AWIZ). Ook kwam uit het onderzoek naar technologieën naar voren dat dankzij spraakgestuurd rapporteren de zorgmedewerkers meer werkplezier ervaren. Het gemiddelde rapportcijfer stijgt van 5,8 bij klassiek rapporteren naar 7,4 bij spraakgestuurd rapporteren.

Spraakgestuurd rapporteren is een innovatieve manier van verslaglegging in de zorg, die gebruikmaakt van spraakherkenningstechnologie. In tegenstelling tot het typen van rapportages neemt het inspreken van rapportages aanzienlijk minder tijd in beslag. Daarnaast kunnen de ingevulde rapportages van betere kwaliteit zijn, bijvoorbeeld doordat teksten minder (spel)fouten bevatten en beter gestructureerd zijn. De grootste verandering in de werkwijze met spraakgestuurd rapporteren is dat de zorgmedewerkers vaker direct na het zorgmoment en bij de cliënt op de kamer rapporteert. De door de respondenten geschatte rapportagetijd is gedaald van 56 naar 42 minuten. Van de respondenten geeft 83 procent aan dat deze manier van rapporteren inderdaad minder tijd kost.

Moment van rapporteren

Van de zorgmedewerkers die 'klassiek' rapporteren, doet 66 procent dat direct na het zorgmoment, bij spraakgestuurd rapporteren is dit gestegen naar 86 procent. Daarnaast geeft 51 procent van de zorgmedewerkers aan klassiek te rapporteren aan het einde van de dienst, bij spraakgestuurd rapporteren is dat gedaald tot 28 procent. En ook de cijfers van het ervaren werkplezier kwamen uit het onderzoek naar voren. De zorgmedewerkers geven aan dat zij meer werkplezier en minder stress ervaren bij het spraakgestuurd rapporteren.

Bij klassiek rapporteren geeft 37 procent van de zorgmedewerkers het werkplezier een onvoldoende, bij spraakgestuurd rapporteren is dat gedaald naar 8 procent. Het gemiddelde cijfer voor 'werkplezier' stijgt van 5,8 naar 7,4 bij spraakgestuurd rapporteren. Dit geldt overigens minder voor zorgmedewerkers in opleiding.

Meer voordelen

Verder benoemen sommige zorgmedewerkers dat spraakgestuurd rapporteren voor cliënten transparanter is en cliënten zich meer betrokken voelen. Bovendien heeft spraakgestuurd rapporteren als voordat dat zorgmedewerkers informatie beter onthouden doordat ze meteen rapporteren. Bij klassiek rapporteren heeft 25 procent van de zorgmedewerkers moeite informatie terug te halen, bij spraakgestuurd rapporteren is dit 8 procent.

Goed onder woorden brengen

Spraakgestuurd rapporteren wordt vooral ingezet voor dagelijkse rapportages en bijzonderheden. Toch heeft spraakgestuurd rapporteren ook zijn uitdagingen. Van de ondervraagde zorgmedewerkers vindt 44 procent het moeilijker om onder woorden te brengen wat er moet worden gerapporteerd. Bij klassiek rapporteren heeft 29 procent hiermee moeite. Uit het onderzoek blijkt dat bij beide methoden nog steeds vaak ook niet-relevante zaken worden gerapporteerd. Bovendien geeft niet iedereen de voorkeur aan spraak vanwege spraakherkenningsfouten, omgevingsfactoren of vanwege een persoonlijke voorkeur voor typen.

Ook aan de slag met spraakgestuurd rapporteren? Binnen het programma Waardigheid en trots voor de toekomst ontwikkelde Vilans de toolkit Spraakgestuurd rapporteren. Dit is een praktijkgericht stappenplan waarmee deze technologie kan worden geïmplementeerd. Vilans en Anders Werken in de Zorg publiceerden onlangs ook een factsheet over spraakgestuurd in de zorg.