NEN 7541 nu open voor publiek commentaar

Sinds 27 januari 2025 staat NEN 7541, de norm voor beeldbeschikbaarheid van radiologische onderzoeken, open voor de openbare consultatieronde. Dit betekent dat iedereen die interesse heeft in deze norm tot 30 april 2025 met op- en aanmerkingen mag komen. Een belangrijk moment voor elke norm, maar binnen het NEN-EGIZ project nog net iets specialer.

Elke nieuwe norm in dit project leidt namelijk tot een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) binnen de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). NEN 7541 is, net als de andere EGIZ-normen, dus niet vrijblijvend, maar een wettelijke verplichting waar elke zorginstelling én softwareleverancier aan moet voldoen.

Voortgang

Lysette Meuleman en Urlisa Kwidama zijn als consultant bij NEN vanaf het begin verantwoordelijk voor NEN 7541. Zij faciliteren de werkgroep, begeleiden het proces en bewaken de voortgang van de ontwikkeling.



“Een consultant is de secretaris van een werkgroep,” vertelt Kwidama. “wij begeleiden het proces dat leidt tot een goede norm op basis van consensus. Consensus is key, het gaat er niet om dat de meerderheid beslist, maar dat er overeenstemming is over de inhoud. Het is natuurlijk wel de kunst om te zorgen dat er niet te veel water bij de wijn wordt gedaan.”



Meuleman vult aan: “Wat dat betreft kan de publicatieronde nog voor vuurwerk zorgen. Stel dat iemand over een bepaald onderwerp weinig bijval binnen de werkgroep heeft gekregen, maar uit de commentaren blijkt juist dat dit onderwerp wel erg leeft. Dan zal die persoon dat aangrijpen om zijn punt weer te maken en is het goed mogelijk dat ook daar over consensus wordt bereikt. De feedback en input van belanghebbenden zijn dus echt essentieel voor het ontwikkelen van een goede norm.”

Privacygevoelig

Wat doet NEN 7541 precies? Meuleman legt uit: “NEN 7541 is de norm die ervoor zorgt dat de beelden van radiologisch onderzoek, zoals MRI-scans en röntgenfoto’s, beschikbaar zijn zodra dat nodig is. Het hoogste doel daarbij is om een duidelijk overzicht te hebben van alle beschikbare onderzoeken (beelden én verslagen). Idealiter is het dan zo dat als jij een afspraak hebt bij een arts dat die meteen alle scans en foto’s die er ooit van jou zijn gemaakt kan vinden en kan inzien. Kort gezegd, dat het beeld beschikbaar is. Mits jij daarvoor uiteraard toestemming hebt gegeven.”



Kwidama voegt toe: “Het belangrijkste is nu dat NEN 7541 openstaat voor publieke consultatie. We hopen daar echt veel reacties op te krijgen en dat mogen zowel inhoudelijke reacties zijn, als reacties op de schrijfstijl. Alle reacties worden in behandeling genomen en fair and square beoordeeld. Ook belangrijk is de online Kennissessie Beeldbeschikbaarheid die op 14 maart is georganiseerd. Daar gaven we toelichting op de norm. We raden geïnteresseerden zeker aan om dit webinar terug te kijken.”

Lees het hele artikel in editie 2 van ICT&health, die onlangs verschenen is.