UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek

Darmbacteriën spelen een belangrijke rol in het gezond houden van ons lichaam. Ook heeft het microbioom invloed op het ontstaan en verloop van verschillende ziekten. De samenstelling van het microbioom is bij iedereen anders en kan veranderen, bijvoorbeeld door medicijnen, maar ook door wat je eet. Daarom is het microbioom een zeer interessant aanknopingspunt voor preventie en behandeling van ziekten.

Puzzel en snel schakelen

Het microbioomonderzoek kan worden gezien als een grote puzzel waarbij verschillende wetenschappers allemaal een ander stukje van de microbioompuzzel onderzoeken. Samen onderzoeken zij de samenstelling, de stabiliteit en de functie van het microbioom. Ook bestuderen ze factoren die het microbioom kunnen beïnvloeden, zoals iemands genetische profiel, dieet of geneesmiddelengebruik.

In de nieuwe hub zijn drie laboratoria met de nieuwste technologie naast elkaar gebouwd. Hierdoor kunnen onderzoekers slim en snel met elkaar samenwerken. Ook is er een kantoorruimte waar mensen de data kunnen analyseren en snel kunne schakelen met de mensen in het lab.

Microbioomonderzoek intensiveren

Inzicht in hoe het microbioom bijdraagt aan gezondheid en aan ziekte leidt tot nieuwe mogelijkheden om patiënten te behandelen en het ontstaan van ziekten te voorkomen. In het UMCG wordt daarnaar al jaren veel baanbrekend onderzoek gedaan. In de nieuwe Microbioom Hub kunnen onderzoekers nu voortbouwen op die kennis en het onderzoek naar een hoger niveau tillen. De microbioomhub is opgericht door onderzoekers van de afdelingen Maag- Darm- en Leverziekten, Medische Microbiologie en Infectiepreventie en Genetica.

In het UMCG wordt al jaren onderzoek gedaan naar het microbioom. Zo ontrafelde het Groningse team van microbioomonderzoekers in 2022 de samenstelling van een gezond microbioom. Het team ontdekte ook dat de samenstelling van je darmmicrobioom de effectiviteit van immunotherapie bij huidkanker beïnvloedt en dat je met voeding de samenstelling van het microbioom kunt beïnvloeden.

Invloed microbioom op huidziekten

Ook onze huid kent een zogeheten microbioom. De menselijke huid telt miljarden micro-organismen. Het totaal van deze bacteriën en schimmels op de bovenste huidlaag – de hoornlaag – is het microbioom van de huid. Deze micro-organismen hebben meestal een beschermende werking, maar kunnen negatieve reacties zoals eczeem en acne opleveren als het microbioom uit balans raakt. Onderzoekers van het Nijmeegse Radboudumc hebben recent een methode ontwikkeld om de impact van micro-organismen bij huidziekten en de behandeling ervan te bestuderen via kunsthuid.