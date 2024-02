UMCU studenten doen kankeronderzoek met Genmab

Kankeronderzoek in de praktijk

Sinds eind vorig jaar werkt een groep van twintig bachelor studenten Biomedische Wetenschappen in het laboratorium aan een vraagstelling van biotechnologiebedrijf Genmab. De laboratoriumcursus genaamd ‘Biomedical Research Lab’ valt in het curriculum van de opleiding Biomedische Wetenschappen en vindt plaats in de Bachelor Research Hub. Het is bedoeld om studenten nieuw onderzoek te laten doen om zo hun academische- en onderzoekvaardigheden te ontwikkelen. Tegelijkertijd kunnen ze daarmee een kijkje nemen in de keuken van de biotech industrie.

De studenten Biomedische Wetenschappen hebben het onderwijs als leuk en leerzaam ervaren. “In deze cursus kreeg ik een indruk van zowel de industrie als van de academie en dit was voor mij de eerste keer in mijn opleiding. Ik heb nu een helderder beeld van wat ik in de toekomst wil”, zegt student Marnix Geltink. Student Eline van Beest vult aan: “Ook in gesprek gaan met patiënten was onderdeel van deze cursus. Dit heeft veel indruk op mij gemaakt en gaf context aan het werk wat wij deden. Dit motiveerde mij enorm.”

Laboratoriumcursus van tien weken

Het project heeft als primair doel om voordelen te creëren tussen onderzoek, onderwijs en de biotechnologische en de farmaceutische industrie. Er is daarom een laboratoriumcursus van tien weken ontwikkeld voor bachelor studenten Biomedische Wetenschappen. De onderzoeksvraag van Genmab gaat over de behandeling van kanker. Er wordt bekeken hoe het immuunsysteem reageert op behandelingen tegen kanker. Op die manier hopen de studenten nieuwe aanleidingen te vinden zodat de immunotherapie kan worden verbeterd. En dit heeft mogelijk weer gevolgen voor de ontwikkeling van medicijnen van Genmab.

Scouten van goede studenten

De studenten worden betrokken bij onderzoek van Genmab om ze te trainen en enthousiast te maken voor het onderwerp ‘tumorimmunologie’ en voor een carrière in de biotech industrie. Tegelijkertijd wordt er nieuw (pilot)onderzoek uitgevoerd ter ondersteuning van de van Genmab. Volgens de samenwerkingspartners opent het mogelijkheden voor Genmab om betrokken te zijn bij het onderwijs en om toekomstige biomedische wetenschappers op te leiden.

Ook KWF heeft niet stilgezeten als het om onderzoek naar kanker gaat. Halverwege vorig jaar heeft KWF bekend gemaakt dat het bijna veertien miljoen gaat investeren in negentien onderzoeken die zijn gericht op het verbeteren van het leven van kankerpatiënten. Dit geldt zowel tijdens als na hun zware operatie.